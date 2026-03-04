Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «σαρώνει» την αγορά: 92 παραβάσεις σε 524 ελέγχους

Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πραγματοποίησε 524 έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων σε όλη τη χώρα κατά το πρώτο δίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκαν συνολικά 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.

Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε δύο περιπτώσεις «ελληνοποίησης», όπου πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης διατίθενταν στην αγορά ως ελληνικές, πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει τους συνεπείς παραγωγούς και επιχειρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων αποτελούν διαρκή προτεραιότητα. Στόχος μας είναι η προστασία του καταναλωτή, η στήριξη των συνεπών επιχειρήσεων και η αποτροπή πρακτικών που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η νομιμότητα και η διαφάνεια να είναι κανόνας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων».

