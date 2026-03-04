Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «σαρώνει» την αγορά: 92 παραβάσεις σε 524 ελέγχους

Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 11 επιχειρήσεις, στόχος προστασία καταναλωτή και υγιής ανταγωνισμός

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «σαρώνει» την αγορά: 92 παραβάσεις σε 524 ελέγχους
04 Μαρ. 2026 11:33
Pelop News

Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πραγματοποίησε 524 έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων σε όλη τη χώρα κατά το πρώτο δίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκαν συνολικά 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.

Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε δύο περιπτώσεις «ελληνοποίησης», όπου πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης διατίθενταν στην αγορά ως ελληνικές, πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει τους συνεπείς παραγωγούς και επιχειρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων αποτελούν διαρκή προτεραιότητα. Στόχος μας είναι η προστασία του καταναλωτή, η στήριξη των συνεπών επιχειρήσεων και η αποτροπή πρακτικών που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η νομιμότητα και η διαφάνεια να είναι κανόνας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ