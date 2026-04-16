Το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί το έργο ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου: Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας γίνεται ψηφιακά προσβάσιμη

Το έργο ψηφιοποίησης του Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών OTE και QUALITY AND RELIABILITY Α.Ε.

Η διάρκεια υλοποίησης ανήλθε σε 28 μήνες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 εργαζομένων, τόσο από τον Ανάδοχο, όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκαν και μικροφωτογραφήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια σελίδες αρχειακού υλικού. Περαιτέρω, ταξινομήθηκαν δεκάδες χιλιάδες αταξινόμητοι φάκελοι αρχείου και δημιουργήθηκε μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την πρόσβαση και έρευνα (και με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης) των αδειοδοτημένων ερευνητών στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό.

Τα οφέλη του έργου

Με την ψηφιοποίηση το αρχειακό υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών εντάσσεται σε ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή και καθίσταται ασφαλώς διατηρήσιμο, ευχερώς αναζητήσιμο και ελεγχόμενα αξιοποιήσιμο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο πρόσβασης. Ειδικότερα, το εγχείρημα παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Σημαντική αύξηση του διαθέσιμου αρχειακού υλικού : ολοκληρώθηκε σημαντικό μέρος της οργάνωσης και ταξινόμησης τεκμηρίων που έως σήμερα δεν είχαν ενταχθεί σε ενιαίο σύστημα

περιγραφής, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο υλικό να καθίσταται πληρέστερο, συνεκτικό και σαφώς προσδιορισμένο.

Βιώσιμη διατήρηση και φύλαξη: το αρχειακό υλικό αποτυπώνεται σε ηλεκτρονική μορφή και διαφυλάσσεται σε ψηφιακό περιβάλλον με διασφάλιση όρων ακεραιότητας, ενισχυμένης προστασίας και μακροχρόνιας διατήρησης. Περαιτέρω διασφάλιση του ψηφιοποιημένη υλικού: Το αρχειακό υλικό που ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, στη συνέχεια μικροφωτογραφήθηκε και διατηρείται ως αντίγραφο ασφαλείας σε αναλογική μορφή . Άμεση πρόσβαση και ανάκτηση πληροφορίας με χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης: αναπτύσσονται μηχανισμοί εντοπισμού και ανάκτησης που καθιστούν το υλικό άμεσα προσβάσιμο με εφαρμογή αυστηρά προσδιορισμένων κανόνων διαχείρισης και σύγχρονων απαιτήσεων ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Ενίσχυση δυνατοτήτων χρήσης αρχειακού υλικού : Το αρχειακό υλικό εντάσσεται σε ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή με νέο εξοπλισμό και καθίσταται ουσιωδώς αξιοποιήσιμο τόσο για τους εξωτερικούς ερευνητές και τον πολίτη όσο και για την υποστήριξη της άσκησης εξωτερικής πολιτικής, μέσω ταχύτερης και ευκολότερης πρόσβασης σε αξιόπιστη αρχειακή πληροφορία και τεκμηριωμένες αναφορές.

Λειτουργική αναβάθμιση του Αρχείου ως εργαλείου άσκησης διπλωματίας

Η ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης τεκμηριωμένης ιστορικής γνώσης ως θεσμικά συγκροτημένου εργαλείου διεθνούς επικοινωνίας και άσκησης διπλωματίας. Μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης και αξιόπιστων μηχανισμών ανάκτησης αρχειακής πληροφορίας, εμπεδώνεται η δυνατότητα του Υπουργείου Εξωτερικών να υποστηρίζει συνεκτικά την προβολή ελληνικών θέσεων και να διευκολύνει την κατανόηση κρίσιμων ιστορικών και πολιτικών αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, το Αρχείο λειτουργεί ως κόμβος τεκμηρίωσης, εξωστρέφειας και διαφάνειας, ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία και αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία της διεθνούς παρουσίας της χώρας.

Ευρωπαϊκό πρότυπο ψηφιοποίησης Διπλωματικών Αρχείων

Το έργο ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών αναδεικνύει την Ελλάδα σε πρωτοπόρο χώρα στον τομέα της σύγχρονης αρχειακής διαχείρισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για πρώτη φορά, τόσο εκτεταμένο και ιστορικά πολύτιμο αρχειακό υλικό οργανώνεται, τεκμηριώνεται και καθίσταται λειτουργικά αξιοποιήσιμο μέσα από ενιαία ψηφιακή υποδομή με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και θεσμικού ελέγχου. Το ελληνικό εγχείρημα δεν ακολουθεί απλώς διεθνείς πρακτικές, αλλά θέτει νέο σημείο αναφοράς για τη διαφύλαξη της διπλωματικής μνήμης και την αποτελεσματική αξιοποίησή της στην υποστήριξη των εθνικών προτεραιοτήτων στο διεθνές περιβάλλον.

