Τολό: Το δίδυμο "αδερφάκι" του Ναυπλίου

Ιδανική εποχή για να επισκεφτείς την περιοχή είναι την Ανοιξη ή το καλοκαίρι

Τολό: Το δίδυμο "αδερφάκι" του Ναυπλίου
19 Φεβ. 2026 12:25
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας κοντινός προορισμός στην Αχαΐα και εξυπηρετεί για σύντομη απόδραση με το αυτοκίνητο.
Ο λόγος για το Τολό, το δίδυμο αδελφάκι του Ναυπλίου που για τους Βορειοπελοποννήσιους είναι κάτι σαν τη Χαλκιδική. Ενα καλοκαιρινό θέρετρο με εκπληκτικές παραλίες, καλό φαγητό, φιλόξενους κατοίκους και οικονομικές τιμές, μια ανάσα από την πόλη.
Το Τολό είναι ένα γραφικό χωριουδάκι, χτισμένο κατά μήκος μιας μεγάλης παραλίας στις ακτές του Αργολικού Κόλπου, μόλις 8 χιλιόμετρα από το Ναύπλιο. Ο οικισμός του Τολού δημιουργήθηκε μετά την ελληνική επανάσταση, όταν ο Καποδίστριας δώρισε την περιοχή σε κρητικούς πρόσφυγες, οι οποίοι περιπλανιόντουσαν για χρόνια στη Πελοπόννησο.

Στα συν της περιοχής είναι η παραλία του Τολού που είναι ένας από τους κύριους λόγους που το κάνει τόσο θελκτικό. Εχει μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο και ξεκινάει από την οργανωμένη παραλία «Ψιλή Αμμος», τελειώνοντας στο μικρό γραφικό λιμάνι του χωριού. Πρόκειται για μια αμμώδη παραλία, σχετικά ρηχή, με καταγάλανα νερά, που συγκεντρώνει εκατοντάδες τουρίστες και ντόπιους τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εκτός από αυτά έχει και άλλα σημαντικά πράγματα να επισκεφτείς. Ενα από αυτά είναι ο Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο κεντρικότερος και μεγαλύτερος ναός στο Τολό. Βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι του χωριού, με την ανέγερσή του να γίνεται το 1963, όμως τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν μόλις τον Μάρτιο του 2014.

Επιπλέον, μπαίνοντας στο Τολό θα αντικρύσετε ψηλά στον λόφο ένα ακόμη πολύ όμορφο εκκλησάκι, αυτό της Αγίας Κυριακής. Πρόκειται για ένα κυανόλευκο ξωκλήσι που η αρχιτεκτονική του ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον, με ιδιαίτερό του χαρακτηριστικό την έλλειψη τέμπλου. Αυτό και μόνο το κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκκλησίες της περιοχής, ενώ μάλιστα η θέα προς τον κόλπο του χωριού από εκεί είναι μαγική.
Στα νοτιανατολικά του Δρεπάνου εκτείνεται μια χερσόνησος που ονομάζεται «Νησί».
Οσοι έχει διάθεση για κοντινή εκδρομή μπορείτε να πάτε στο Κορωνήσι, είναι το μικρότερο από τα τρία νησάκια στον κόλπο του Τολού και αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο λιμάνι του. Είναι φυσικά ακατοίκητο και μπορείτε να το προσεγγίσετε μόνο σκάφος, κανό ή θαλάσσιο ποδήλατο, που μπορείτε να νοικιάσετε από την παραλία.

