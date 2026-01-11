Τον έπιασαν στην Πατρών -Πύργου να οδηγεί ΙΧ χωρίς πινακίδες
Του είχαν αφαιρεθεί αλλά ο δράστης οδηγούσε κανονικά και μάλιστα σε τόσο κεντρική εθνική αρτηρία…
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας για τροχονομικές παραβάσεις.
