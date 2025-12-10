Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αχαΐας σε τροχιά υλοποίησης: Οδικός χάρτης 630 εκατ. ευρώ – Τι εγκρίθηκε

Ο ολοκληρωμένος οδικός χάρτης των έργων και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε κάθε περιοχή της χώρας, με στόχο τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, παρουσιάστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η στρατηγική παρουσιάστηκε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και αποτελεί στην ουσία το προσχέδιο των 50 περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις ορεινές όσο και στις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαχρονικά μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, χρηματοδότηση και υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, καθώς και η δημιουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα. Στόχος των δύο νέων δομών είναι ο καλύτερος συντονισμός πολιτικών και εργαλείων χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί στοχευμένη στήριξη και ορθότερη αξιοποίηση πόρων.

Παράλληλα, θα εφαρμοστεί «ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης», η οποία θα ενσωματώνεται στις πολιτικές όλων των υπουργείων που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες και την περιφερειακή οικονομία. Η στρατηγική αυτή φιλοδοξεί να μεταφέρει τη λήψη αποφάσεων πιο κοντά στις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας, ενισχύοντας την ισόρροπη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των τοπικών σχεδίων.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, προχωρά ήδη η εκπόνηση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης – ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Τα σχέδια αυτά θα οριστικοποιηθούν έως το 2026 και διαμορφώνονται μέσα από οργανωμένες ομάδες εργασίας, στις οποίες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 φορείς από όλη τη χώρα. Στόχος είναι η ενσωμάτωση της εμπειρίας και των προτεραιοτήτων των τοπικών κοινωνιών στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Οπως έγινε γνωστό στο ΚΥΣΟΙΠ, στην ελληνική περιφέρεια βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα υποδομής, ενώ για το 2026 και το 2027 προγραμματίζεται η παράδοση άνω των 330 εμβληματικών έργων που αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Τα έργα αυτά αφορούν μεταφορές, περιβάλλον, υγεία, ύδρευση, βιομηχανικές υποδομές, αλλά και σημαντικές αστικές αναπλάσεις.

Η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη αναμένεται να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα των αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας για τα επόμενα χρόνια, συνδέοντας τους εθνικούς στόχους με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Η κυβέρνηση επιδιώκει, όπως τονίστηκε, να μην υπάρξει καμία περιφερειακή ενότητα «εκτός χάρτη ανάπτυξης», αλλά αντιθέτως να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο που θα συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας, την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε όλη την επικράτεια.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2019–2025

⦁ Νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη | 684,1 εκατ. €

⦁ Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος (Σύμβαση Παραχώρησης) | 295 εκατ. €

⦁ Υπολειπόμενα έργα υποδομής στη γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη | 272,45 εκατ. €

⦁ Φράγμα Πείρου – Παραπείρου | 130 εκατ. €

⦁ Διυλιστήριο & αγωγοί υδροδότησης Πάτρας – ΒΙΠΕ | 70 εκατ. €

⦁ Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας | 1,6 εκατ. €

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 2026–2027

⦁ Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ροδοδάφνη – Αραχωβίτικα | 100 εκατ. €

⦁ Ηλεκτροκίνηση & ηχοπετάσματα Κιάτο – Ροδοδάφνη | 73,7 εκατ. €

⦁ ΜΕΑ & ΜΕΒ Φλόκα | 55,1 εκατ. €

⦁ Αναβάθμιση Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων | 25,11 εκατ. €

⦁ Υδρευση Πάτρας – Πείρος & Παραπείρος | 24,3 εκατ. €

⦁ Διυλιστήριο Σελινούντα | 21,5 εκατ. €

⦁ Ενεργειακές αναβαθμίσεις ΠΓΝ Πατρών | >12,9 εκατ. € συνολικά

⦁ Αναβαθμίσεις Κέντρων Υγείας (Κάτω Αχαΐα, Χαλανδρίτσα, Ακράτα) | ~5,8 εκατ. €

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2027

⦁ Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Πάτρα | 117 εκατ. €

⦁ Υποδομές Ψαθόπυργος – Ρίο | 65 εκατ. €

⦁ Χαρτοποιία Λαδόπουλου | 77,45 εκατ. €

⦁ Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας | 17,16 εκατ. €

⦁ Θέατρο «Απόλλων» | 12,79 εκατ. €

⦁ Παλαιό Κολυμβητήριο Αγυιάς | 9,9 εκατ. €

⦁ ΠΓΝΠ – Επέκταση ΤΕΠ & πεζογέφυρα | 5,3 εκατ. €

⦁ Νέο κτΙριο φαρμακείου ΓΝ Πατρών | 3,62 εκατ. €

⦁ Αναβαθμίσεις ΤΕΠ Αιγίου & ΝΑ Αχαΐας | 3,1 εκατ. €

⦁ Καραμανδάνειο – εσωτερικές διαρρυθμίσεις | 0,89 εκατ. €

⦁ Ανάπτυξη λιμένα Πατρών & νέα μαρίνα | Παραχώρηση

