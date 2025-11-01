Τοπόσημα στα γαλανόλευκα: Πατρινός φωτογράφος «ζωγράφισε» την 28η Οκτωβρίου

«Κρίμα, μακάρι να ήταν πραγματικές…». Η απογοήτευση ήταν διάχυτη στα πρόσωπα όλων όσοι πληροφορούνταν ότι οι φωτογραφίες που «ανέβασε» στα social media ο Βασίλης Μαυρομύτης με τα κυριότερα τοπόσημα της Πάτρας ντυμένα στα γαλανόλευκα, ήταν προϊόντα μοντάζ μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η δουλειά του εξπέρ του είδους, χομπίστα στις φωτογραφίες και αστυνομικού στο επάγγελμα (σήμανση), ήταν εξαιρετική και μόλις κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες με τον Αγιο Ανδρέα, τον Φάρο της Πάτρας, το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» και τις σκάλες της Αγίου Νικολάου με την ελληνική σημαία, πολλοί ενθουσιάστηκαν και δεν έλειψαν, μάλιστα, και τα σχόλια ότι «επιτέλους, κάτι αλλάζει αισθητικά σε αυτήν την πόλη».

Μόλις αποκαλύφθηκε, πάντως, ότι είχε η ΑΙ είχε βάλει το χεράκι της, η προσγείωση ήταν… ανώμαλη, αν κι επί της ουσίας μπήκαν οι βάσεις για να γίνει πραγματικότητα κάποια στιγμή στο μέλλον η συγκεκριμένη ιδέα.

«Ηταν μια έμπνευση της στιγμής», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο Βασίλης Μαυρομύτης και πρόσθεσε: «Το Facebook, μου έβγαζε κτίρια από όλον τον κόσμο ντυμένα με την ελληνική σημαία, με αφορμή τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Δοκίμασα κι εγώ κάτι αντίστοιχο για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Ειλικρινά, δεν περίμενα ότι θα είχε τόση μεγάλη επίδραση, έγινε χαμός! Πήρα μηνύματα από πάρα πολλούς συμπολίτες μας κι όχι μόνο».

Να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Μαυρομύτης είναι συνεργάτης και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και, μάλιστα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχει τραβήξει (κυρίως εκείνα με τη βοήθεια drone), με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τα σκάφη του Πολεμικού μας Ναυτικού που έδεσαν το καλοκαίρι στο λιμάνι της Πάτρας, έχουν κάνει τον γύρο της Ελλάδας και του κόσμου.

Ο Βασίλης Μαυρομύτης έκλεισε με το εξής μήνυμα-παρότρυνση προς τους φορείς της Πάτρας: «Είναι πολύ απλό κι εύκολο τεχνολογικά να γίνει και στην πράξη το εγχείρημα που κάναμε μέσω ΑΙ. Θεωρώ ότι απλά λείπει η βούληση. Εύχομαι να το κάνουμε κάποια στιγμή πραγματικότητα. Θα μας διαφημίσει σαν πόλη».

