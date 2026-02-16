Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος

16 Φεβ. 2026
Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση  η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας, με 17-5 από την Χίο, για την 14η αγωνιστική της Water Polo League και  έκλεισε με ήττα την Α΄ φάση.

Η πατρινή ομάδα με απολογισμό 12 ήττες, μια ισοπαλία και μια νίκη τερμάτισε στην 7η θέση του ομίλου,  συγκέντρωσε 4 βαθμούς, και με αυτούς θα βρεθεί στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος.

Στα του αγώνα η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη ανάμεσα στις δυο ομάδες, ο ΝΟΠ πάλεψε όσο μπορούσε ωστόσο η Χίος ήταν καλύτερη, πήρε από νωρίς το προβάδισμα και έφτασε εύκολα στη νίκη.

Ο ΝΟΠ θα συμμετάσχει στο Β2 γκρουπ μαζί με ΟΦΘ, Γλυφάδα, Λάρισα και Υδραϊκό και άπαντες κουβαλούν τους βαθμούς τους από την Α΄ Φάση και θα δώσει συνολικά 8 αγώνες, 4 εντός και 4 εκτός.

Από αυτόν τον όμιλο οι δυο πρώτοι συνεχίζουν στα play-in, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η και στη 4η θέση παραμένουν στην κατηγορία χωρίς άλλο αγώνα και οι τέσσερις τελευταίοι συμμετέχουν στα play-outs με τους δυο πρώτους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Αυτό που θέλει ο ΝΟΠ είναι να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα, αλλά δεν είναι εύκολο με Υδραϊκο και Γλυφάδα να έχουν 18 βαθμούς. Αντικειμενικά οι «δαίμονες» κυνηγούν τον ΟΦΘ που έχει 9 βαθμούς, τα Χανιά που έχουν 4 και τη Λάρισα που δεν έχει ούτε έναν βαθμό μέχρι στιγμής και δείχνει πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.

