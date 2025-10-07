Τώρα και σε app η ιστοσελίδα της Θύελλας Πατρών

Η Θύελλα Πατρών, μία από τις ιστορικότερες ομάδες της πόλης, συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων

Τώρα και σε app η ιστοσελίδα της Θύελλας Πατρών
07 Οκτ. 2025 16:54
Pelop News

Σε ένα ακόμα βήμα εκσυγχρονισμού προχώρησε η Θύελλα Πατρών, καθιστώντας την επίσημη ιστοσελίδα της, thyellafc.gr, πλήρως συμβατή με την τεχνολογία PWA (Progressive Web App).
Με τη νέα αυτή δυνατότητα, οι φίλοι της ομάδας μπορούν πλέον να εγκαταστήσουν το site ως εφαρμογή στο κινητό ή το tablet τους, αποκτώντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα νέα, το πρόγραμμα αγώνων, τα αποτελέσματα και κάθε ενημέρωση που αφορά τη Θύελλα Πατρών.
Η εγκατάσταση είναι απλή:
Οι χρήστες αρκεί να επισκεφθούν το thyellafc.gr μέσω του browser τους (Chrome, Safari). Στη συνέχεια, επιλέγουν «Προσθήκη στην αρχική οθόνη» (Add to Home Screen). Η εφαρμογή εγκαθίσταται άμεσα και λειτουργεί όπως κάθε άλλη app, με δυνατότητα offline περιήγησης και άμεσες ειδοποιήσεις.
Η Θύελλα Πατρών, μία από τις ιστορικότερες ομάδες της πόλης, συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, επενδύοντας στην τεχνολογία και στην καλύτερη επικοινωνία με τους φιλάθλους της.
Η υλοποίηση της νέας ψηφιακής εμπειρίας πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Netics Κοιν.Σ.Επ. – www.netics.gr, η οποία ανέλαβε την τεχνική ανάπτυξη και ενσωμάτωση της PWA τεχνολογίας στο site της ομάδας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Η θέση που πήρε ο Λανουά για το πέναλτι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, ΒΙΝΤΕΟ
19:34 Πούτιν και Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά για τη Γάζα
19:23 Καιρός (8/10/2025): Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει!
19:11 Έβαλαν κάμερες παντού στον Νέο Μαρμαρά για τον λύκο που επιτέθηκε σε παιδί στην παραλία!
19:00 Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια
18:58 Παραμέληση ανηλίκων: Πριν γίνει σύλληψη, ας υπάρξει φροντίδα
18:50 Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελικά τρόλλαρε όλο τον κόσμο! Δείτε τι ανακοίνωσε
18:44 Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν, «παραιτήσου» λέει ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ
18:35 «Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», η μαρτυρία της μητέρας της 22χρονης που υπέστη σοκ λόγω λάθος φαρμάκου
18:28 Όταν ένα παιδί σπάει τη σιωπή των ενηλίκων
18:15 σπιράλ για την δημοτική αρχή: «Στα λόγια χαρίζει, στην πράξη στερεί»
18:15 Οδηγός τύφλα στο μεθύσι πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα!
18:11 Σήμερα το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»: Η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025
18:00 Τι σημαίνει η επιστροφή Τσίπρα το 2025;
17:53 Σιβηρία: Επίθεση με drones σε διυλιστήριο, «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» λένε οι Ρώσοι ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!
17:34 Μικρή αλλαγή, ίδια φοιτητική ενέργεια! Τροποποιήσεις στην έναρξη του “Welcome to UP 2025” λόγω καιρικών συνθηκών
17:30 Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!
17:24 Χαμός! Αυτή είναι η 13χρονη που αποβλήθηκε γιατί φορούσε πλαστικά σκουλαρίκια!
17:16 Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα – Τι τους είπε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ