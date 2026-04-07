Τώρα οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων είναι καλές; 

Επιτρέψτε μου μια διευκρίνιση. Κάθε κείμενό μου είναι μια αφορμή για σκέψη. Ο αναγνώστης θα δει πλευρές που συνήθως δεν προβάλλονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι του προσφέρω την απόλυτη αλήθεια. Αυτό που προσπαθώ να προσφέρω είναι μια ευκαιρία να αξιολογηθεί ένα γεγονός. Και είναι ο αναγνώστης που θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει ό,τι γράφω.

Ας δούμε το σημερινό μου κείμενο. Είχα γράψει ότι ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι δεν εκπροσωπεί τη φαυλότητα της μεταπολίτευσης, έχει αποφασίσει να μην καλύπτει τίποτε και η Δικαιοσύνη να αναλαμβάνει κάθε υπόθεση.

Υπενθύμισα ότι ο ίδιος, σε πάνω από 80 περιπτώσεις, έχει διαγράψει στελέχη, έχει παύσει υπουργούς, ακυρώσει υποψηφιότητες. Πολλές φορές μάλιστα έχει αδικήσει, δεν υπήρχε σοβαρό παράπτωμα αλλά μια λάθος φρασούλα.

Ακόμη, υπενθύμισα ότι στελέχη της ΝΔ που ως δημόσιοι υπάλληλοι παρανομούσαν εκβιάζοντας (π.χ. ΔΟΥ Χαλκίδας), πήγαν φυλακή. Οπως φυλακή έχουν πάει και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ολα αυτά την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν καταδικασμένοι από δικαστήρια, όπως ο Ν. Παππάς με 13-0 ή ο Παπαγγελόπουλος με δυο καταδίκες από το Ειδικό Δικαστήριο για παραβάσεις καθήκοντος. Και το ΠΑΣΟΚ είχε φυλακισμένους υπουργούς.

Τώρα, πώς η αντιπολίτευση, δεν ενοχλείται από τις οριστικές καταδίκες στελεχών της, αλλά βγαίνει στα κεραμίδια για υποθέσεις που στηρίζονται σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που σίγουρα δεν θα οδηγήσουν καν σε δίκες, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη μόνιμη τακτική της, να καταγγέλλει τα πάντα και με τη βοήθεια των ΜΜΕ, να τα διογκώνει και να τα κρατά στην επικαιρότητα.

Ενα από τα πολλά που έχει καταγγείλει λοιπόν -αυτό θέλω να σας πω σήμερα- είναι ότι ο Μητσοτάκης πήρε τον έλεγχο την ΕΥΠ για να παρακολουθεί ακόμα και υπουργούς του.

Του έχουν «φορτώσει» τις περίφημες υποκλοπές που είναι μόνιμο θέμα εδώ και πολύ καιρό αν και έχει πια αποδειχθεί ότι ήταν νόμιμες και σχεδόν όλες τις φορές όχι απευθείας με τον κάθε πολιτικό. Παρακολουθούσαν κάποιον, που τυχαία μίλησε μαζί του.

Αφού η ΕΥΠ είναι «κλειδωμένη» από τον πρωθυπουργό, λοιπόν, γιατί επέτρεψε να βγουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η, ελεγχόμενη από τον πρωθυπουργό, ΚΥΠ έδωσε όλες τις συνομιλίες στελεχών της ΝΔ που κατέγραψε;

Γιατί, όπως έγραψα πριν λίγες ημέρες, ο κ. Μητσοτάκης, θέλει να αποδεικνύει ότι τουλάχιστον αυτός έχει φύγει από το περιβάλλον της μεταπολίτευσης και όποιος παραμένει στο παρελθόν, ακόμα και υπουργός του, ας μπλέκει.

