Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ

Η ΕΠΟ ενημέρωσε για την ώρα και την ημέρα του Betsson Super Cup, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ.

O Oλυμπιακός και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου για το Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο στο πρώτο ματς του 2026 για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ ενημέρωσε πως η ώρα έναρξης της αναμέτρησης θα είναι στις 21:00.

