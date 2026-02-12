Τότε ξεκινούν ξανά τα δρομολόγια  από Πάτρα για Σάμη-Ιθάκη

Ηδη, στις σχετικές πλατφόρμες χέουν αναρτηθεί τα δρομολόγια και οι ακριβείς ώρες

Τότε ξεκινούν ξανά τα δρομολόγια  από Πάτρα για Σάμη-Ιθάκη
12 Φεβ. 2026 12:54
Pelop News

Θέμα λίγων ημερών είναι να ξεκινήσουν ξανά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στη γραμμή Πάτρα – Σάμη – Ιθάκη που έχουν διακοπεί από τις αρχές Ιανουαρίου λόγω της ετήσιας ακινησίας του πλοίου «Α. Κάλβος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr η επανέναρξη των δρομολογίων από το λιμάνι της Πάτρας έχει προγραμματιστεί για τις 10 Μαρτίου.

Η επανέναρξη του, και σχετικά νωρίς είναι θετικό σημάδια σε οτι αφορά την Αχαϊκή πρωτεύουσα, τόσο στο εμπορικό κομμάτι με την μετακίνηση προϊόντων στα νησιά, όσο και στο Τουριστικό, καθώς Ιθάκη και Κεφαλονιά αποτελούν πλέον δημοφιλείς προορισμούς.

Θυμίζουμε ότι η απόσταση μεταξύ των 2 λιμανιών είναι κοντά στα 40 ναυτικά μίλια, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού από Πάτρα για Ιθάκη συνήθως είναι γύρω στις 3,5 ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ