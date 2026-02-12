Τότε ξεκινούν ξανά τα δρομολόγια  από Πάτρα για Σάμη-Ιθάκη

Θέμα λίγων ημερών είναι να ξεκινήσουν ξανά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στη γραμμή Πάτρα – Σάμη – Ιθάκη που έχουν διακοπεί από τις αρχές Ιανουαρίου λόγω της ετήσιας ακινησίας του πλοίου «Α. Κάλβος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr η επανέναρξη των δρομολογίων από το λιμάνι της Πάτρας έχει προγραμματιστεί για τις 10 Μαρτίου.

Η επανέναρξη του, και σχετικά νωρίς είναι θετικό σημάδια σε οτι αφορά την Αχαϊκή πρωτεύουσα, τόσο στο εμπορικό κομμάτι με την μετακίνηση προϊόντων στα νησιά, όσο και στο Τουριστικό, καθώς Ιθάκη και Κεφαλονιά αποτελούν πλέον δημοφιλείς προορισμούς.

Θυμίζουμε ότι η απόσταση μεταξύ των 2 λιμανιών είναι κοντά στα 40 ναυτικά μίλια, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού από Πάτρα για Ιθάκη συνήθως είναι γύρω στις 3,5 ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



