Τουλάχιστον 12 νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία στην Κίνα

Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σαντού, στη νότια Κίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9/12/2025, λίγο μετά τις 21:40 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης. Η πυροσβεστική κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο περίπου σαράντα λεπτά αργότερα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής ήταν ήδη μεγάλο.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, με τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: Reuters

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



