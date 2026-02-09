Τουλάχιστον 6 νεκροί μετά από κατάρρρευση πολυκατοικίας στο Λίβανο
Η πολυκατοικία κατέρρευσε, στην Τρίπολη, στο Λίβανο, την Κυριακή 8/02/2026.
Στου έξι ανέρχονται οι νεκροί, ενώ επτά άτομα τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Τρίπολη του Λιβάνου,την Κυριακή 8/09/2026, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο επικεφαλής του δημοτικού συβουλίου.
Αγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων
Διασώστες και κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής βγάλει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μετέδωσε το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
