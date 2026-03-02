Τουρισμός 2025: Τρίτη συνεχόμενη χρονιά – ρεκόρ για την Ελλάδα

Με ισχυρές επιδόσεις και νέα ιστορικά υψηλά ολοκληρώθηκε το 2025 για τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη δυναμική του κλάδου και τον καθοριστικό του ρόλο στην εθνική οικονομία.

Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν στα 23,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με το 2024. Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις επισκεπτών από το εξωτερικό άγγιξαν τα 38 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 5,6%. Η βελτίωση δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των ταξιδιωτών, αλλά και στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία ενισχύθηκε, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεύρυνση των εισπράξεων.

Με βασικές αγορές την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο τουριστικός τομέας διατήρησε τον ρόλο του ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης, ενισχύοντας το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και προσφέροντας σημαντική στήριξη στα δημόσια οικονομικά.

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Σταθερή ανοδική πορεία»

Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι τα στοιχεία για το 2025 επιβεβαιώνουν τη συνεχή ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού.

Όπως σημείωσε, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κινήθηκε με ρυθμό αισθητά υψηλότερο από εκείνον των αφίξεων, γεγονός που –όπως ανέφερε– αντανακλά τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη θετική πορεία των «πλάγιων» και χειμερινών μηνών, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική για καθιέρωση της Ελλάδας ως προορισμού 12 μηνών.

Η υπουργός στάθηκε επίσης στη σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής αγοράς, η οποία συνοδεύεται από περισσότερες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, ενώ επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος παραμένει η ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας και με ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διεύρυνση σε νέες και αναδυόμενες αγορές, όπως η Ανατολική Ασία, η Ινδία και η Μέση Ανατολή, καθώς και για επενδύσεις στην τουριστική εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα μεγέθη του 2025

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία:

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 23.626 εκατ. ευρώ (+9,4%).

Οι εισπράξεις από χώρες της ΕΕ-27 ανήλθαν σε 12.695,9 εκατ. ευρώ (+6,1%).

Από λοιπές χώρες καταγράφηκαν έσοδα 9.890,9 εκατ. ευρώ (+14,7%).

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία ανήλθαν σε 3.784 εκατ. ευρώ (+2,2%), από τη Γαλλία σε 1.333,7 εκατ. ευρώ (+5,9%) και από την Ιταλία σε 1.287,6 εκατ. ευρώ (+5,1%). Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του Ηνωμένου Βασιλείου, με αύξηση 18,5% και έσοδα 3.744,3 εκατ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ οι εισπράξεις έφτασαν τα 1.717,8 εκατ. ευρώ (+8,5%).

Όσον αφορά την ταξιδιωτική κίνηση, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 37,98 εκατ. ταξιδιώτες. Η κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,6%, ενώ μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 6,9%.

Από τη Γερμανία οι επισκέπτες έφτασαν τα 5,95 εκατ. (+10,2%), από την Ιταλία τα 2,2 εκατ. (+8,6%) και από το Ηνωμένο Βασίλειο τα 4,89 εκατ. (+7,6%). Η κίνηση από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 1,55 εκατ. ταξιδιώτες.

Ισχυρό πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 20,25 δισ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τα 18,78 δισ. ευρώ του 2024. Οι καθαρές εισπράξεις από τον τουρισμό κάλυψαν σχεδόν το 60% του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και συνέβαλαν καθοριστικά στις συνολικές καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται τόσο στη μεγαλύτερη εισερχόμενη κίνηση όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι (+3,8%), στοιχείο που αποτυπώνει μια πιο ποιοτική τουριστική κατανάλωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



