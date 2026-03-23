Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να εξασφαλίσουν επιταγές διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί άμεσα, ενεργοποιώντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ακόμη κύκλου ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού.

Ψηφιακή κάρτα με ευελιξία για όλο το έτος

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ψηφιακή κάρτα, η οποία θα παραμείνει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Μέσω αυτής, θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με ευελιξία, επιλέγοντας οι ίδιοι το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

Η χρήση της κάρτας δεν περιορίζεται γεωγραφικά, καθώς οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε προορισμό εντός της Ελλάδας, χωρίς περιορισμούς ως προς την περιοχή ή το είδος του καταλύματος.

Τα δύο χρονικά «παράθυρα» για τη χρήση του voucher

Το πρόγραμμα προβλέπει δύο βασικές περιόδους αξιοποίησης της επιδότησης:

Από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, που αντιστοιχεί στην υψηλή τουριστική περίοδο

Από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, που αφορά τη χαμηλή περίοδο

Επισημαίνεται ότι το ποσό της επιδότησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, καθώς τυχόν υπόλοιπο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα χάνεται οριστικά.

Ελεύθερη επιλογή καταλύματος

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η ελευθερία επιλογής. Δεν υπάρχει λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να επιλέγουν το κατάλυμα που επιθυμούν.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και τερματικό POS, διευρύνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των δικαιούχων:

200 ευρώ : Το βασικό ποσό για τη μεγάλη πλειονότητα των ωφελουμένων

: Το βασικό ποσό για τη μεγάλη πλειονότητα των ωφελουμένων 300 ευρώ : Για άγαμους ή χήρους με παιδιά, οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, καθώς και συνταξιούχους όλων των ταμείων με οριστική απόφαση σύνταξης

: Για άγαμους ή χήρους με παιδιά, οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, καθώς και συνταξιούχους όλων των ταμείων με οριστική απόφαση σύνταξης 400 ευρώ : Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω ή για δικαιούχους με τέκνα με αντίστοιχη αναπηρία

: Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω ή για δικαιούχους με τέκνα με αντίστοιχη αναπηρία 600 ευρώ: Για ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα

Στόχος η ενίσχυση του τουρισμού και των νοικοκυριών

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» στοχεύει αφενός στην οικονομική ενίσχυση των πολιτών για τις διακοπές τους και αφετέρου στην τόνωση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα εκτός υψηλής περιόδου.

Με την έναρξη της πλατφόρμας να πλησιάζει, το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι θα σπεύσουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.