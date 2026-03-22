«Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα voucher διακοπών έως 600 ευρώ

Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».

Το πρόγραμμα προβλέπει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (voucher), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και κατασκηνώσεις. Η κάρτα ισχύει για ολόκληρο το 2026 και καλύπτει τόσο την υψηλή περίοδο (1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου) όσο και τη χαμηλή περίοδο (1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου).

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν το ποσό με τρεις τρόπους: ανέπαφα μέσω NFC σε smartphone (Apple Pay ή Google Pay), online μέσω των συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων, ή απευθείας στο POS του καταλύματος εισάγοντας τα στοιχεία της κάρτας.

Το ύψος του voucher καθορίζεται από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και από ειδικές κατηγορίες:

Βασικό ποσό 200 ευρώ για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο (εκκρεμεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, με πιθανότητα αύξησης της προσαύξησης στα 2.000 ευρώ).

Ποσό 300 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Ποσό 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά όρια (ατομικό έως 15.000 ευρώ, οικογενειακό έως 26.000 ευρώ).

Μέγιστο ποσό 600 ευρώ για άτομα με βαριά αναπηρία (ποσοστό από 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά την υποβολή των αιτήσεων, ενώ η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στο vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

