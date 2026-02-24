Τουρισμός: Ισχυρό φινάλε το 2025 με άνοδο εσόδων και ταξιδιωτών – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Σημαντική ώθηση στα τουριστικά μεγέθη έδωσε ο Δεκέμβριος του 2025, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 33% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 49%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η χρονιά έκλεισε με θετικό αποτύπωμα για τον κλάδο, αν και η άνοδος των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των επισκεπτών και όχι σε υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη, η οποία σημείωσε πτώση 10,6%.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 313,2 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι 170,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 83,5%. Οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 623 εκατ. ευρώ από 468,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές κινήθηκαν ανοδικά με πιο ήπιο ρυθμό, κατά 4%, φτάνοντας τα 309,9 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση της κίνησης αποτυπώθηκε και στον αριθμό των επισκεπτών. Τον Δεκέμβριο εισήλθαν στη χώρα περίπου 1,315 εκατ. ταξιδιώτες, αύξηση που προήλθε τόσο από την αεροπορική κίνηση (+34,9%) όσο και από τους οδικούς συνοριακούς σταθμούς, όπου η άνοδος ήταν ακόμη πιο έντονη, αγγίζοντας το 80,5%.

Στο πεδίο των αγορών προέλευσης, η αύξηση των εισπράξεων προήλθε τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες. Οι εισπράξεις από πολίτες της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 10,9% και έφτασαν τα 295,1 εκατ. ευρώ, ενώ από χώρες εκτός ΕΕ η άνοδος ήταν αισθητά μεγαλύτερη, στο 63,3%, αγγίζοντας τα 322,4 εκατ. ευρώ. Αν και στις χώρες της ευρωζώνης καταγράφηκε μείωση 9,1%, η σημαντική αύξηση από κράτη εκτός ευρώ, που ξεπέρασε το 154%, διαμόρφωσε τελικά θετικό ισοζύγιο.

Σε επίπεδο βασικών αγορών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν στα 60,3 εκατ. ευρώ, ενώ από τη Γαλλία κατέγραψαν πτώση 13,5%. Αντίθετα, σημαντική άνοδος σημειώθηκε από την Ιταλία (+59,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+176%) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (+6,1%). Η αυξημένη ροή ταξιδιωτών από ορισμένες χώρες εξηγεί και τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην αύξηση της κίνησης και τη συγκρατημένη άνοδο των εσόδων.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στον αριθμό των ταξιδιωτών: αυξήσεις παρατηρήθηκαν από τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πτώση σημειώθηκε από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός επισκεπτών να αυξηθεί ταχύτερα από τα έσοδα.

Σε ετήσια βάση, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο του 2025 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 20,255 δισ. ευρώ, έναντι 18,787 δισ. ευρώ το 2024. Οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4% φτάνοντας τα 23,626 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατέγραψαν ισχυρότερη άνοδο 20,2%, στα 3,371 δισ. ευρώ.

Η συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση για το 2025 ανήλθε σε 37,981 εκατ. επισκέπτες, αυξημένη κατά 5,6%. Σε αντίθεση με την εικόνα του Δεκεμβρίου, στο σύνολο της χρονιάς η αύξηση των εσόδων συνδέθηκε όχι μόνο με περισσότερους επισκέπτες αλλά και με υψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,8%.

