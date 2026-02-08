Τουρισμός όλο τον χρόνο: Οι περιοχές που «νίκησαν» την εποχικότητα

Ο ελληνικός τουρισμός σταδιακά απελευθερώνεται από την έντονη εποχικότητα και μετατρέπεται σε δραστηριότητα που διαρκεί πολλούς μήνες τον χρόνο. Πολλοί προορισμοί – τόσο οι κλασικοί όσο και οι ανερχόμενοι – καταγράφουν αυξημένη κίνηση και εκτός υψηλής θερινής περιόδου, χάρη σε συνέδρια, επαγγελματικά ταξίδια, πολιτιστικές δράσεις, city break και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Αθήνα: Σταθερός πυλώνας δωδεκάμηνης λειτουργίας

Η Αθήνα παραμένει ο βασικός πυλώνας του τουρισμού όλο τον χρόνο. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα benchmarking της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού, τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας κατέγραψαν οριακά θετικό πρόσημο το 2025, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για τους μήνες εκτός καλοκαιριού (πρώτο και τέταρτο τρίμηνο).

Η πόλη ενισχύει σταδιακά τη θέση της ως προορισμός city break, πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού, ενώ διατηρεί υψηλή ζήτηση και πληρότητα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παρά το γεγονός ότι οι μέσες τιμές δωματίων παραμένουν χαμηλότερες από ανταγωνιστικές αγορές, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος μέσω βελτίωσης υποδομών, εικόνας της πόλης και εμπειρίας επισκέπτη.

Θεσσαλονίκη: Από 9 σε 10 μήνες δραστηριότητας

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει σταθερή ανοδική πορεία και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μανδρινός, η πόλη έχει περάσει από τους 9 στους 10 μήνες λειτουργίας, με περιορισμένη πτώση μόνο από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου (εξαιρουμένων των Χριστουγέννων).

Οι υψηλές τιμές δωματίων, η βελτίωση της συνδεσιμότητας μέσω αεροπορικών δρομολογίων και η ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Βασικές αγορές παραμένουν οι ΗΠΑ, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Γερμανία και η Κύπρος, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω διείσδυση σε δυτικές αγορές και η μεγαλύτερη διάχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.

Αλεξανδρούπολη: Συνεχής προσπάθεια για 12μηνη δραστηριότητα

Η Αλεξανδρούπολη έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος ως προορισμός όλο τον χρόνο, με κύριες αγορές την Τουρκία και τις βαλκανικές χώρες. Ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης τονίζει ότι η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα στοχευμένου σχεδιασμού, B2B δράσεων, ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, γαστρονομίας και συνεχούς επένδυσης στην ποιότητα της εμπειρίας.

Η πόλη έχει καταφέρει να είναι ζωντανή και ελκυστική κάθε εποχή, με αυθεντικές δραστηριότητες που δεν εξαρτώνται πλέον μόνο από το καλοκαίρι.

Ιωάννινα: Συνέδρια και πανεπιστήμιο οδηγούν την ανάπτυξη

Στα Ιωάννινα η τουριστική δραστηριότητα διαρκεί περίπου 10 μήνες τον χρόνο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σπύρος Σουρέλης επισημαίνει ότι η πόλη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον συνεδριακό τουρισμό (ιατρικά και τεχνολογικά συνέδρια), στις επιχειρηματικές εκδηλώσεις και στη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.

Το καλοκαίρι προσελκύει ξένους επισκέπτες, ενώ τον χειμώνα η κίνηση προέρχεται κυρίως από την Αλβανία. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου από το 2023 και μετά έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανοδική τάση.

Πελοπόννησος: Πολυθεματικό προϊόν με προοπτικές year-round

Η Πελοπόννησος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε προορισμό όλο τον χρόνο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Τουριστικών Σπουδών Σωτήρη Βαρελά. Πόλεις όπως η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, το Λουτράκι και η Κόρινθος συνδυάζουν παράκτιο και ηπειρωτικό τουρισμό, ήπιο κλίμα, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και αναβαθμιζόμενες υποδομές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου οι πτήσεις ξεκινούν πλέον από τα τέλη Φεβρουαρίου και διαρκούν έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Ενδείξεις επιμήκυνσης και σε νησιά

Παράλληλα, προορισμοί όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα καταγράφουν επιμήκυνση της σεζόν μέσω επέκτασης των πτητικών προγραμμάτων και αυξημένης ζήτησης εκτός καλοκαιριού.

Συνολικά, ο τουρισμός όλο τον χρόνο δεν σημαίνει ίση κίνηση κάθε μήνα, αλλά περισσότερους μήνες λειτουργίας, πιο ισορροπημένη κατανομή εσόδων και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



