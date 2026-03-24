Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε τον Ιανουάριο πλεόνασμα 234 εκατ. ευρώ, έναντι 90,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 58,4% και διαμορφώθηκαν στα 473,3 εκατ. ευρώ, από 298,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 33,3%, φτάνοντας τους 1,09 εκατ. ταξιδιώτες. Η άνοδος αποδίδεται τόσο στις περισσότερες αφίξεις όσο και στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία αυξήθηκε κατά 19,1%.

Την ίδια περίοδο, οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 15,1% στα 239,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κάλυψαν το 8,3% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Πού καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 55,6% στα 224,3 εκατ. ευρώ, ενώ από χώρες εκτός ΕΕ ενισχύθηκαν κατά 61,8% στα 246,7 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι εισπράξεις ανήλθαν στα 194,5 εκατ. ευρώ με άνοδο 46,1%, ενώ από χώρες της ΕΕ εκτός ευρώ αυξήθηκαν κατά 170% στα 29,7 εκατ. ευρώ.

Από τις βασικές αγορές, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 9,5% στα 36,9 εκατ. ευρώ, από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 23,6% στα 11,8 εκατ. ευρώ, από την Ιταλία κατά 38,6% στα 28,8 εκατ. ευρώ, από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 138,4% στα 54 εκατ. ευρώ και από τις ΗΠΑ κατά 30,7% στα 64,9 εκατ. ευρώ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αφίξεις

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 1.094,9 χιλιάδες ταξιδιώτες, με την κίνηση μέσω αεροδρομίων να αυξάνεται κατά 12% και μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 87,4%. Η αύξηση προήλθε από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 44,6% και από τις λοιπές χώρες κατά 23,6%.

Από τη Γερμανία οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 6% σε 89,3 χιλιάδες, από τη Γαλλία κατά 6,9% σε 21,7 χιλιάδες, ενώ από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 5,2% σε 48,1 χιλιάδες. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε πτώση 14,5% σε 65,1 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ σημειώθηκε άνοδος 37,7% σε 66,7 χιλιάδες.

Η εικόνα του Ιανουαρίου δείχνει ότι ο τουρισμός μπήκε δυναμικά στη νέα χρονιά, με περισσότερους επισκέπτες, υψηλότερη δαπάνη και αισθητά αυξημένα έσοδα.

