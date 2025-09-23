Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών

Ακόμα ένα «παράσημο», το οποίο καταδεικνύει τη διαρκή ανοδική πορεία στον Τουρισμό, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις σε πολλούς τομείς, όπως κατέγραψε πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, το οποίο είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έντονη δραστηριοποίηση σε κρίσιμα πεδία της ελληνικής τουριστικής αγοράς, αφορά τη διαδικτυακή φήμη και την εμπειρία επισκεπτών κατά το β’ τρίμηνο (Απρίλιος – Ιούνιος) του 2025 και συμμετείχαν συνολικά 2.155 άτομα, ενώ στο πλαίσιο της ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί 116 χιλ. σχόλια για αξιοθέατα (attractions) και 71 χιλ. για εστιατόρια / μπαρ στην Ελλάδα.

Οπως βλέπουμε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εδραιώνει τη θέση της στον τουριστικό «χάρτη» της χώρας, επιτυγχάνοντας θετικές επιδόσεις, όμως υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, όπως για παράδειγμα στον πολιτισμό, όπου η Δυτική Ελλάδα δεν βρίσκεται μέσα στην πρώτη τριάδα (στην 1η θέση είναι η Θεσσαλία με 9,5), παρότι έχει στις τάξεις της τον «θησαυρό» της Αρχαίας Ολυμπίας που μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμα καλύτερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για τη Δυτική Ελλάδα προκύπτει συνολική ικανοποίηση επισκεπτών με βαθμό 9,2,που είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (9,1) και υψηλοτέρα από τον ευρωπαϊκό (8,8). Επίσης, σε επίπεδο φιλοξενίας η Δυτική Ελλάδα σημειώνει βαθμολογία 9,7 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες περιοχές της χώρας για το επίπεδο φιλοξενίας, κάτι που σημαίνει πολλά.

Τέλος, ως προς τη σχέση ποιότητας -τιμής βαθμολογείται με 9,4 παρέχοντας μια αυθεντική, ποιοτική και προσιτή τουριστική εμπειρία και σε φυσιολογικά οικονομικά επίπεδα σε σχέση με άλλες περιφέρειες, όπου οι τιμές στον Τουρισμό έχουν χτυπήσει «κόκκινο».

Με αφορμή τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, τόνισε: «Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ μας γεμίζουν περηφάνια, αλλά και ευθύνη. Η Δυτική Ελλάδα, η Ολυμπιακή Γη, αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει εμπειρίες υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φιλοξενία και μοναδικό φυσικό πλούτο. Η στρατηγική μας είναι να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την ταυτότητα της Περιφέρειας, επενδύοντας στη βιωσιμότητα και στη στήριξη των ανθρώπων του τουρισμού, ώστε η περιοχή μας να αποτελεί πρότυπο προορισμού για κάθε επισκέπτη. Η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των επισκεπτών και η θετική διαδικτυακή φήμη ενισχύουν την εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -OLYMPIAN LAND -ως προορισμού που τιμά την παράδοση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διεθνούς ζήτησης και προσφέρει εμπειρίες υψηλής αξίας στους ταξιδιώτες. Σταδιακά η Δυτική Ελλάδα γίνεται ο προορισμός που κερδίζει τις καρδιές των ταξιδιωτών».

