Τουρκία: 12 τραυματίες από έκρηξη στα διυλιστήρια της Νικομήδειας ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη σημειώθηκε στα διυλιστήρια Tupras στη Νικομήδεια (Izmit) της Τουρκίας, περίπου 95 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 12 άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και έγινε αισθητή σε μία μεγάλη περίμετρο γύρω από τα διυλιστήρια.

Σε ανακοίνωση της Tupras σημειώνεται ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά γύρω στις 13:30 το μεσημέρι τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας), κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης συμπιεστών. «Δώδεκα συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, και διακομίσθησαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και η μονάδα τέθηκε ελεγχόμενα εκτός λειτουργίας. Οι υπόλοιπες δραστηριότητές μας στο διυλιστήριο συνεχίζονται κανονικά», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το protothema, ο δήμαρχος της επαρχίας Κοτζάελι, όπου βρίσκεται η Νικομήδεια, ο Ταχίρ Μπουγιούκακιν, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και μιλώντας στο CNNTurk είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε εξαιτίας κάποιου προβλήματος που προέκυψε στη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ετοιμότητας.

An explosion occurred at the Turkish Petroleum Refineries (TÜPRAŞ) facilities in İzmit. Ambulances and fire crews were dispatched. Workers were evacuated.

