Τουρκία: Εστιατόριο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά...

Σοβαρές καταστοφές στη Αττάλεια της Τουρκίας από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, αλλά προκάλεσαν την κατάρρευση του φράγματος Ντιμ.

Ο ορμή των νερών μάλιστα ήταν τέτοια που ένα εστιατόριο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις περιοχές Αλάνια, Μαναβγκάτ, Σερίκ, Φοινίκη, Κεμέρ και Ντοσεμεάλτι, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας. Χιλιάδες ακόμη καλούνται να μην προσεγγίσουν την περιοχή.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



