Τουρκία: Εστιατόριο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά…

Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση του φράγματος Ντιμ και η κατάρρευση παρέσυρε ένα κέντρο εστίασης.

 

Τουρκία: Εστιατόριο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά...
15 Φεβ. 2026 16:07
Pelop News

Σοβαρές καταστοφές στη Αττάλεια της Τουρκίας από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, αλλά προκάλεσαν την κατάρρευση του φράγματος Ντιμ.

Ο ορμή των νερών μάλιστα ήταν τέτοια που ένα εστιατόριο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις περιοχές Αλάνια, Μαναβγκάτ, Σερίκ, Φοινίκη, Κεμέρ και Ντοσεμεάλτι, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας. Χιλιάδες ακόμη καλούνται να μην προσεγγίσουν την περιοχή.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

 

 

