Τουρκία: Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιου 

Εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική περιοχή της Μερσίνης στη νότια Τουρκία σήμερα και οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση 410 κατοίκων από τις εστίες τους.

Ο νομάρχης Αλί Χαμζά Πεχλιβάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει αναφορές για τραυματισμούς ή σημαντικές ζημιές σε σπίτια, συμπληρώνοντας ότι «κάηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα στο δάσος».

Houses evacuated, helicopters, airplanes deployed to southern Türkiye’s Mersin as it battles a forest fire https://t.co/QtjQxiApKk

— DAILY SABAH (@DailySabah) September 7, 2022