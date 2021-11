Τουρκία: Οργισμένοι οι πολίτες με τον Ερντογάν – Βγήκαν με κατσαρόλες στους δρόμους – ΒΙΝΤΕΟ

Οργισμένοι είναι οι Τούρκοι πολίτες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς έρχονται αντιμέπωποι με την οικονομική κρίση καθώς η τουρκική λίρα κατέγραψε την Τρίτη βουτιά 15% – η δεύτερη χειρότερη απόδοση που είχε ποτέ- και υποχώρησε κατά 13,8% έναντι του ευρώ και κατά 13,5% έναντι του δολαρίου.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος υπεραμύνθηκε των πρόσφατων μεγάλων μειώσεων επιτοκίων και δεσμεύθηκε να κερδίσει τον «πόλεμο οικονομικής ανεξαρτησίας», παρά την εκτεταμένες επικρίσεις και τις εκκλήσεις για αλλαγή πλεύσης, με τους οικονομικούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι έχει χαθεί κάθε έλεγχος στη χώρα.

Μάλιστα η πολλοστή κατακρήμνιση της λίρας καταγράφηκε την επομένη της διαβεβαίωσης του Ερντογάν, πως η χώρα δεν θα αλλάξει νομισματική πολιτική και θα συνεχίσει να «αντιστέκεται στις πιέσεις» εκείνων που πιέζουν για αύξηση των επιτοκίων.

Με κατσαρόλες και τηγάνια στους δρόμους

Την ίδια στιγμή η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για τους πολίτες που έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους, βγαίνοντας στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν.

Street protests erupt in the capital Ankara, and Istanbul as Turkish Lira hits record low against US dollar. The chant on the streets is calling for the government to resign.

— Arzu Geybulla (@arzugeybulla) November 23, 2021