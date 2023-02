Τουρκία: Συγκλονίζει η εικόνα ενός πατέρας που κρατάει το χέρι της νεκρής κόρης του στα συντρίμμια

Συγκλονίζουν τα βίντεο και οι φωτογραφίες από τους δύο σεισμούς που κατέστρεψαν τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ωστόσο λίγες εικόνες απεικονίζουν την θλίψη τόσο ξεκάθαρα όσο μια φωτογραφία από την τουρκική περιοχή Kahramanmaras, στην οποία ένας πατέρας o Mesut Hancer κρατά το χέρι της νεκρής έφηβης κόρης του Irmak.

Mascud Hansar is holding his 15-year-old daughter Irmak dead, the girl is sitting on a collapsed wall. The father is waiting for emergency services to retrieve his daughter's body. pic.twitter.com/fZsT1QdtUe

