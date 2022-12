Τουρκία: Τρία παιδιά ανάμεσα στους επτά νεκρούς από την έκρηξη σε εστιατόριο – Εικόνες από το σημείο

Επτά είναι οι νεκροί από τους οποίους τα τρία είναι παιδιά, από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου σε εστιατόριο στο Αϊδίνιο της Τουρκίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Ναζίλι ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για διαρροή αερίου. Ο κυβερνήτης του Αϊδινίου, Huseyin Aksoy, δήλωσε ότι, «σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση του υπαλλήλου, υπήρχε μια μυρωδιά που προερχόταν από τον σωλήνα αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά την αλλαγή του σωλήνα και την απομάκρυνση των πολιτών από το σημείο».

Explosion at doner kebab restaurant in Turkey kills seven: Three children among the dead after suspected gas leak as footage shows diner escaping thick black smoke by climbing out window. https://t.co/ZHp7xcqDHZ pic.twitter.com/TosooGIWx6

Ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο κτίριο. Τέσσερις από τους 7 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη ήταν γυναίκες και 3 από αυτούς ήταν παιδιά.

Αναφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις από το σημείο, ο δημοσιογράφος του IHA Ali Soydemir δήλωσε: «4 ασθενοφόρα μετέφεραν τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στα νοσοκομεία υπό έντονα μέτρα ασφαλείας. 3 ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα. Υπάρχουν έντονα μέτρα ασφαλείας. Οι συγγενείς των ανθρώπων που επλήγησαν από την έκρηξη καταβάλλουν προσπάθειες να εισέλθουν στο συμβάν. Η αστυνομία έχει χτίσει ένα τείχος. Ο κυβερνήτης βρίσκεται επί του παρόντος στον τόπο του συμβάντος και λαμβάνει πληροφορίες από τις αρχές».

An explosion at a restaurant in #Turkey's western #Aydin province killed seven people and injured five others, one of whom is in critical condition. One official said the explosion may have been caused by a gas leak

📸: AA pic.twitter.com/FNODk0JCXq

— Zoom News (@zoomnewskrd) December 30, 2022