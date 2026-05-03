Τουρνουά Ενώσεων EOK: Οι απονομές, οι κορυφαίες και οι κορυφαίοι με χρώμα ΕΣΚΑ-Η

Η διοργάνωση του τουρνουά Μικτών Ενώσεων ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη των πρωταθλητών σε αγόρια και κορίτσια, ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ και ΕΣΚΑ αντίστοιχα. Όλες οι ομάδες που συμμετείχαν άφησαν θετικές εντυπώσεις και χειροκροτήθηκαν από την εξέδρα, με το πρόγραμμα να κλείνει με τις καθιερωμένες βραβεύσεις.

Στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά κοριτσιών επιλέχθηκαν οι Μηλιτσοπούλου Αλεξάνδρα (ΕΣΚΑ), Συρμακέση Εύα (ΕΣΚΑΗ/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ), Άγγη Δήμητρα (ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ), Μανάβη Στέλλα (ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ) και Βλάχου Αριάδνη (ΕΣΚΑ). Την απονομή έκανε η Αναστασία Κωστάκη, στέλεχος της ΕΟΚ.

Στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά αγοριών επιλέχθηκαν οι Χαραλαμπίδης Γιώργος (ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ), Μπαλοδήμος Χαράλαμπος (ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ), Γεωργόπουλος Ιωάννης (ΕΣΚΑΝΑ), Ελευθερίου Σπύρος (ΕΣΚΑ) και Πανταζόπουλος Αθανάσιος (ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ). Την απονομή έκανε ο Κώστας Παπαδόπουλος, τεχνικός υπεύθυνος του προγράμματος ανάπτυξης αγοριών και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών.

Ακολούθησαν οι απονομές κατάταξης των ομάδων. Στην 8η θέση των αγοριών τερμάτισε η Μικτή Νήσων, με τα μετάλλια να απονέμονται από τον Γιάννη Παπαθανασίου, οργανωτικό υπεύθυνο Αναπτυξιακού της ΕΚΑΣΘ, ενώ την 7η θέση κατέλαβε η Μικτή Επιλέκτων, με τον Δημήτρη Μισιακό, ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Παίδων, να πραγματοποιεί τη βράβευση.

Στα κορίτσια, την 6η θέση κατέλαβε η ΕΣΚΑΘ, ενώ την 5η θέση η Μικτή Νότου, με τα μετάλλια να απονέμει ο Δημήτρης Τρασάνης, μέλος του ΔΣ της ΕΣΚΑΗ. Στην 4η θέση βρέθηκε η Μικτή Βορρά, με τον Κώστας Μίσσας, επικεφαλής του Προγράμματος Ανάπτυξης κοριτσιών της ΕΟΚ, να βραβεύει την ομάδα, ενώ την 3η θέση κατέκτησε η ομάδα της ΕΣΚΑΗ/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ, με τη βράβευση να γίνεται από την Παρασκευή Βάσσου, Β’ Αντιπρόεδρο και επικεφαλής Πρωταθλημάτων Γυναικών της ΕΣΚΑ.

Στα αγόρια, την 4η θέση κατέλαβε η ομάδα της ΕΣΚΑΗ, με τον Βασίλη Σκροπολίθα, ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Εφήβων, να απονέμει τα μετάλλια, ενώ την 3η θέση κατέλαβε η ομάδα της ΕΣΚΑΝΑ, με τον Γιάννη Τσουμή, μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ, να πραγματοποιεί τη βράβευση.

Στη 2η θέση των κοριτσιών ολοκλήρωσε την παρουσία της η ομάδα της ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ, με την Αναστασία Κωστάκη, στέλεχος της ΕΟΚ, να απονέμει τα μετάλλια, ενώ στη 2η θέση των αγοριών κατετάγη η ομάδα της ΕΣΚΑ, με τον Κώστας Τσαρτσαρής, υπεύθυνο του γραφείου εκπαίδευσης προπονητών του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ, να βραβεύει τους αθλητές.

Το τρόπαιο στις πρωταθλήτριες του τουρνουά κοριτσιών κατέκτησε η ομάδα της ΕΣΚΑ. Τα μετάλλια απένειμαν η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων, και η Ευαγγελία Μωραιτίδου, πρόεδρος του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, ενώ το κύπελλο παρέδωσε ο Κώστας Μίσσας.

Αντίστοιχα, το τρόπαιο στους πρωταθλητές του τουρνουά αγοριών κατέκτησε η ομάδα της ΕΚΑΣΘ/ΕΚΑΣΧ. Τα μετάλλια απένειμε ο Δημήτρης Ευαγγέλου, πρόεδρος της ΕΣΚΑ, ενώ το κύπελλο παρέδωσε ο Δήμος Ντικούδης, μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ.