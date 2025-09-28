Τουρνουά Κεραυνού Αιγίου: Και ο Προμηθέας 2014 πέρασε στον τελικό
Στον τελικό του τουρνουά που διοργανώνει ο Κεραυνός Αιγίου στο «Promitheas Park» στη μνήμη των Χάρη Μπόγδανου και Γιώργου Λάγαρη προκρίθηκε ο Προμηθέας 2014.
Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον Κεραυνό Αιγίου με σκορ 87-58 και προκρίθηκε στον αποψινό (20.00) τελικό του τουρνουά που διοργανώνει το Αιγιώτικο σωματείο στη μνήμη των Χάρη Μπόγδανου και Γιώργου Λάγαρη. Τα 10λεπτα: 18-16, 22-15, 30-13, 17-14.
Αντίπαλος του Προμηθέα 2014 στον τελικό είναι η Αχαγιά ΄82.
