Τουρνουά Κεραυνού Αιγίου: Και ο Προμηθέας 2014 πέρασε στον τελικό

Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον Κεραυνό Αιγίου με σκορ 87-58 και προκρίθηκε στον αποψινό (20.00) τελικό του τουρνουά που διοργανώνει το Αιγιώτικο σωματείο στη μνήμη των Χάρη Μπόγδανου και Γιώργου Λάγαρη. Τα 10λεπτα: 18-16, 22-15, 30-13, 17-14.

Αντίπαλος του Προμηθέα 2014 στον τελικό είναι η Αχαγιά ΄82.

