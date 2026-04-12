Τραμπ: Εντολή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ – Σκληρές απειλές προς Ιράν και Κίνα

Σε δραματική κλιμάκωση της έντασης προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, δίνοντας εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να προχωρήσει σε αποκλεισμό των Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν την είσοδο σε πλοία που έχουν καταβάλει τέλη στο Ιράν, ενώ προανήγγειλε επιχειρήσεις εξουδετέρωσης ναρκών στην περιοχή.

«Μπορώ να εξαφανίσω το Ιράν σε μία ώρα»

Ο Τραμπ υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετική ρητορική, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ διαθέτουν τη στρατιωτική ισχύ να πλήξουν καίρια το Ιράν:

«Θα μπορούσα να εξαφανίσω το Ιράν μέσα σε μία ημέρα – ακόμη και μέσα σε μία ώρα», ανέφερε, προσδιορίζοντας ως στόχους ενεργειακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και ηλεκτρικά δίκτυα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση από ιρανικής πλευράς σε αμερικανικές δυνάμεις ή εμπορικά πλοία θα απαντηθεί με συντριπτική ισχύ.

Επιχειρήσεις στο Ορμούζ και διεθνής εμπλοκή

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αμερικανικό ναυτικό θα ξεκινήσει άμεσα:

Έλεγχο και αποκλεισμό πλοίων σε διεθνή ύδατα

Εξουδετέρωση ναρκών στα Στενά

Διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι και χώρες του ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδράμουν με ναρκαλιευτικά πλοία.

«Κόκκινη γραμμή» τα πυρηνικά

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, επαναλαμβάνοντας ότι:

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, στις συνομιλίες επιτεύχθηκε πρόοδος σε αρκετά σημεία, το ζήτημα των πυρηνικών παρέμεινε ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Απειλές και προς την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του και προς την Κίνα, προειδοποιώντας με επιβολή δασμών έως και 50% σε περίπτωση που το Πεκίνο παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στο Ιράν.

Η αναφορά αυτή εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διεύρυνση της κρίσης σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων, με επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία.

Εύθραυστη ισορροπία και αβέβαιο μέλλον

Παρά την επιθετική ρητορική, ο Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων:

«Προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ –μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές «αρτηρίες» του πλανήτη– δημιουργούν έντονη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, με άμεσες συνέπειες στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τραμπ:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, και εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε άγχος, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στο νερό, παρόλο που όλο το Ναυτικό τους, και οι περισσότερες από τις “ναρκοπαγίδες” τους, έχουν ανατιναχθεί ολοσχερώς. Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει; Υπάρχει μεγάλη ατιμία και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν, και σε όσους έχουν απομείνει από τους “Ηγέτες” του, αλλά είμαστε πέρα ​​από όλα αυτά.

Όπως υποσχέθηκαν, καλύτερα να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ανοίξουν γρήγορα αυτή τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΟΔΟ! Κάθε νόμος παραβιάζεται από αυτούς. Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, υπό την ευγενική και πολύ ικανή ηγεσία του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε αυτό που θα ήταν ένας φρικτός πόλεμος με την Ινδία. Πάντα εκτιμώ να ακούω ότι το μέγεθος της ανθρωπότητας, για το οποίο γίνεται λόγος είναι ακατανόητο.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα, κοντά στις 20 ώρες. Θα μπορούσα να αναφερθώ λεπτομερώς και να μιλήσω για πολλά που έχουν επιτευχθεί, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία – ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ! Από πολλές απόψεις, τα σημεία που συμφωνήθηκαν είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία εφόσον επιτρέψουμε Πυρηνική Ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων, απρόβλεπτων ανθρώπων. Οι τρεις εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε όλος αυτός ο καιρός, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και σεβαστοί προς τους εκπροσώπους του Ιράν, τον Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλίμπαφ, τον Αμπάς Αραγτσί και τον Αλί Μπαγκέρι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επειδή ήταν πολύ άκαμπτοι ως προς το πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως έλεγα πάντα, από την αρχή και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ!

Λοιπόν, να το, η συνάντηση πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν, αλλά το μόνο σημείο που πραγματικά είχε σημασία, τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ, δεν ήταν. Με άμεση ισχύ, το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια βάση “ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΣΑ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ”, αλλά το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας απλώς ότι “μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω”, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ και οι ηγέτες χωρών, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ. Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να σταματήσει κάθε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα. Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που τοποθέτησαν οι Ιρανοί στα Στενά. Κάθε Ιρανός που θα πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ! Το Ιράν ξέρει, καλύτερα από τον καθένα, πώς να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ αυτήν την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το Ναυτικό του έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική του Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά του και τα Ραντάρ του είναι άχρηστα, ο Αλί Χαμενεΐ και οι περισσότεροι από τους “ηγέτες” του είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα και σε αυτόν θα εμπλακούν κι άλλες χώρες. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από αυτή την Παράνομη Πράξη Εκβιασμού. Θέλουν χρήματα και, το πιο σημαντικό, θέλουν Πυρηνικά. Επιπλέον, και σε μια κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως “προσηλωμένοι και πλήρεις” και ο Στρατός μας θα αποτελειώσει το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

