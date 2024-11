Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Έλληνας; Ο Έλληνας ή εγώ;»

Λίγο έχει απομείνει για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά είναι συνάμα και απρόβλεπτο.

To βράδυ της Παρασκευής (1/11) ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην έδρα των Milwaukee Bucks για προεκλογική ομιλία και δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στον σταρ της πόλης, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ωστόσο, φάνηκε αδύνατο να τιθασεύσει τον αναβλύζοντα ρατσισμό του και αμφισβήτησε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας.

Μιλώντας για τις αθλητικές επιδόσεις και ικανότητες του «Greek Freak» ο Τραμπ, ανέφερε: «Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας είναι πραγματικά καλός παίκτης. Συμφωνείτε; Και πείτε μου. Ποιος είναι πιο Έλληνας; Ο Έλληνας ή εγώ; Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά;».

Φαίνεται πως εκτός από τους Έλληνες ακροδεξιούς που δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ο μαύρος Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας το ίδιο συμβαίνει και με τον Τραμπ, που στο μυαλό του οι Έλληνες είναι λευκοί και- γιατί όχι;- «μοιάζουν» όπως ο ίδιος.

Trump came to Milwaukee to talk about how he doesn’t think Giannis Antetokounmpo is actually Greek pic.twitter.com/NrK8R5gCzi

— emily (@emnode) November 2, 2024

«Η υπέροχη λευκή επιδερμίδα του»

Ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε ακόμα για την «υπέροχη λευκή επιδερμίδα του» που θα μπορούσε να είναι επίσης «υπέροχη ηλιοκαμένη» εάν περνούσε τον χρόνο του κάνοντας ηλιοθεραπεία και όχι για να «ξανακάνει μεγάλη την Αμερική».

Ο ίδιος έχει αμφισβητήσει ότι η Κάμαλα Χάρις είναι μαύρη. Σε μια εριστική εμφάνισή του στο μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο μαύρων δημοσιογράφων των ΗΠΑ, στο Σικάγο, ο Τραμπ είχε ρωτήσει για την αντίπαλό του «είναι Ινδή ή είναι μαύρη;», προκαλώντας χλευαστικά σχόλια από τους παριστάμενους. «Ήταν Ινδή μέχρι τώρα και ξαφνικά έκανε στροφή και έγινε μαύρη», είχε επίσης πει.

Η Χάρις, η μητέρα της οποίας ήταν Ινδή και ο πατέρας της μαύρος Τζαμαϊκανός, είναι η πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος και η πρώτη ασιατικής καταγωγής.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ είναι γεμάτη από ρατσιστικές και σεξιστικές ατάκες.

Πρόσφατα ένας «κωμικός» σε προεκλογική ομιλία του Τραμπ χαρακτήρισε το Πουέρτο Ρίκο ως «νησί σκουπιδιών», γεγονός που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το BBC, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Κάμαλα Χάρις να προηγείται οριακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα, 48% αντί 47% του Τραμπ.

