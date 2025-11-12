Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: «Παγίδα των Δημοκρατικών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση email του Τζέφρι Έπσταϊν από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή, σχολίασε την υπόθεση μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «απάτη» και «παγίδα» που στήθηκε από τους Δημοκρατικούς, προσθέτοντας ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος τόνισε ότι οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από τα προβλήματα που προκάλεσαν, όπως το πρόσφατο κλείσιμο της κυβέρνησης, και τα οικονομικά κόστη που συνδέονται με αυτό (1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια).

Κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να επικεντρωθούν στην αποκατάσταση της χώρας και να μην αποπροσανατολιστούν από θέματα σχετικά με τον Έπσταϊν ή άλλα περιστατικά.

