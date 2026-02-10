Τραμπ: «Ή συμφωνία με το Ιράν ή κάτι πολύ σκληρό» – Στο τραπέζι η αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή

Σαφές μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε «πολύ σκληρά» μέτρα, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω διαδικτύου.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Σχέδια για δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά την αποστολή δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή. Αφορμή αποτελούν τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όσο και η σκληρή καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να ακολουθήσει», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» την αποστολή και δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πράγματι έχουν γίνει συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με το Axios, η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί κανένα άλλο ζήτημα πέραν του πυρηνικού της προγράμματος. Ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράν επιμένει ότι δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η στάση αυτή έχει ενισχύσει τις ανησυχίες κύκλων στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ, οι οποίοι θεωρούν ότι η προοπτική μιας συνολικής συμφωνίας καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη. Εν όψει της σημερινής συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρκετοί εκτιμούν ότι η διπλωματική οδός δεν αποδίδει και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να εξετάσει σοβαρά τη στρατιωτική επιλογή.

«Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία»

Παρά τους υψηλούς τόνους, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Όπως δήλωσε, θεωρεί «αυτονόητο» ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να συμπεριλάβει και το ζήτημα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», ανέφερε, χωρίς όμως να διευκρινίσει τα επόμενα βήματα της αμερικανικής διπλωματίας.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, καθώς η στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή και οι πολιτικές επαφές στην Ουάσινγκτον ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία μιας από τις πιο κρίσιμες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις της περιόδου.

