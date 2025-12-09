Τραμπ κατά ΕΕ: «Βρομερή» η απόφαση για πρόστιμο στην «X» του Μασκ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του στον Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας «βρομερή» την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει πρόστιμο 140 εκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα X για παραβάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την υποστήριξη των αμερικανικών αγροτών, που πλήττονται από δασμούς, ο Τραμπ απάντησε σε σχετική ερώτηση από δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη παίρνει ορισμένες πολύ κακές κατευθύνσεις – πολύ κακές για τον λαό της». «Δεν θέλουμε η Ευρώπη να αλλάξει τόσο δραστικά», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω τις προθέσεις του.

Η παρέμβαση του Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της νέας εθνικής στρατηγικής ασφαλείας από την Ουάσιγκτον, η οποία υιοθετεί αποφασιστικά εθνικιστική γραμμή και κατηγορεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για πολιτικές μετανάστευσης που οδηγούν σε «πολιτισμική διαγραφή». Σύμφωνα με το έγγραφο, «αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ευρωπαϊκή ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο».

Η κυβέρνηση Τραμπ επικρίνει επίσης την ΕΕ για υπονόμευση της πολιτικής ελευθερίας και της κυριαρχίας, καταστολή της ελευθερίας του λόγου, πτώση γεννητικότητας και απώλεια εθνικών ταυτοτήτων, ενώ υποστηρίζει ανοιχτά συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Μασκ αντέδρασε έντονα στο πρόστιμο, που επιβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, απαιτώντας την «κατάργηση» της ΕΕ και χαρακτηρίζοντας την απόφαση «παρανοϊκή» και προσωπική επίθεση εναντίον του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγόρησε την X για «απατηλώδη» χρήση του μπλε τικ επαλήθευσης, έλλειψη διαφάνειας σε διαφημίσεις και μη πρόσβαση ερευνητών σε δημόσια δεδομένα. Η πλατφόρμα έχει προθεσμία 60 ημερών για διορθωτικές ενέργειες και 90 ημερών για σχέδιο βελτίωσης, αλλιώς απειλούνται περαιτέρω κυρώσεις.

