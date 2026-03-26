Τραμπ: Νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο προς το Ιράν. Όμως στην Τεχεράνη έχουν έτοιμους 1.000.000 στρατιώτες για σύγκρουση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι παρατείνει την περίοδο μη επιθέσεων στις ιρανικές εγκαταστάσεις ενέργειας για 10 ημέρες, ως τις 6 Απριλίου.

Παράλληλα γράφει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και «πάνε πολύ καλά».

Γράφει ο Τραμπ: «Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, με την παρούσα δήλωση δηλώνω ότι αναστέλλω την καταστροφή του ενεργειακού σταθμού για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής [03:00 της 7ης Απριλίου στην Ελλάδα]. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις για το αντίθετο από τα ΜΜΕ των fake news και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Παράλληλα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε σήμερα ότι είναι «προς το συμφέρον» των χωρών της G7 να βοηθήσουν ώστε να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, επαναλαμβάνοντας την απογοήτευση της Ουάσινγκτον για τους συμμάχους της.

«Είναι προς το συμφέρον τους να βοηθήσουν (…) προς το εθνικό συμφέρον τους» είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών όταν ρωτήθηκε για το θέμα, λίγη ώρα προτού αναχωρήσει για τη Γαλλία όπου θα συναντηθεί αύριο με τους ομολόγους του της G7.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του Ρούμπιο στο εξωτερικό μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Άλλος ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα (26/3/2026) ότι άλλος ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μαχητές της Χεζμπολάχ έπληξαν τανκ με αντιαρματική ρουκέτα, σε περιοχή βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Πρόκειται για τον δεύτερο ισραηλινό στρατιώτη που βρίσκει τον θάνατο σήμερα στον νότιο Λίβανο, και τον τέταρτο από τις 2 Μαρτίου όταν ξεκίνησαν εκ νέου οι εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ.

