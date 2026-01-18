Τραμπ: Ποιος ο στόχος των δασμών 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για την Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε επιβολή δασμών 10% σε εισαγωγές από οκτώ χώρες της Ευρώπης, ως απάντηση στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία, με στόχο την αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής στήριξης προς το νησί και την προώθηση των αμερικανικών σχεδίων για τον έλεγχό του.

Η κίνηση αυτή, που αφορά τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου και ενδέχεται να αυξηθεί στο 25% από τον Ιούνιο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, όπως το BBC, η απόφαση χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανής και εντάσσεται σε μια σειρά απειλών που έχουν γίνει πλέον χαρακτηριστικό της πολιτικής Τραμπ.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει ενότητα για να αποτρέψει οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα προσάρτησης της Γροιλανδίας – αυτοδιοικούμενης περιοχής της Δανίας – οι ηγέτες των εμπλεκόμενων χωρών έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στο νησί με στρατιωτικές μονάδες, προετοιμαζόμενοι για πιθανές εξελίξεις. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χρησιμοποιεί τους δασμούς ως μέσο πίεσης, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της στήριξης θα οδηγήσει σε περαιτέρω εμπορικές κυρώσεις.

Το BBC επισημαίνει ότι η τακτική αυτή θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις, δημιουργώντας μια μορφή οικονομικού ανταγωνισμού απέναντι σε παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, με πιθανές επιπτώσεις ακόμη και στη συνοχή του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, ο Guardian αναφέρει ότι οι δασμοί απειλούν να υπονομεύσουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ενισχύοντας τον διχασμό στην ήπειρο και απομονώνοντας τη Δανία από τους συμμάχους της.

Η ευρωπαϊκή ηγεσία έχει καταδικάσει την απόφαση ως “απαράδεκτη”, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι τέτοιες ενέργειες εντείνουν τις εντάσεις σε μια ήδη εύθραυστη γεωπολιτική ισορροπία. Η Γροιλανδία, με τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα στην Αρκτική, παραμένει στο επίκεντρο των αμερικανικών φιλοδοξιών, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



