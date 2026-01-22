Τραμπ: Συμφωνία-πλαίσιο με ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, αποσύρει την απειλή δασμών κατά ευρωπαϊκών χωρών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέληξε σε πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ για το μέλλον της Γροιλανδίας και της ευρύτερης περιοχής της Αρκτικής, αποσύροντας ταυτόχρονα την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο κ. Τραμπ δήλωσε: «Μετά από μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας όσον αφορά τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής. Αυτή η λύση, εφόσον ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις ΗΠΑ και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ».

Ως αποτέλεσμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου. Οι δασμοί αυτοί, ύψους 10% (και ενδεχομένως 25% αργότερα), είχαν απειληθεί κατά οκτώ ευρωπαϊκών χωρών –μεταξύ των οποίων η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία– λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Η ανακοίνωση έγινε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο κ. Τραμπ είχε συνάντηση με τον κ. Ρούτε. Από την πλευρά του ΝΑΤΟ, εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι συζητήσεις εστιάζουν στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική μέσω συλλογικών προσπαθειών των συμμάχων, με συνεχιζόμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε οικονομική ή στρατιωτική διείσδυση Ρωσίας και Κίνας στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, το προσχέδιο της συμφωνίας βασίζεται στο μοντέλο των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο. Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν συγκεκριμένα τμήματα της Γροιλανδίας ως κυρίαρχες περιοχές βάσεων, τα οποία θα θεωρούνται αμερικανικό έδαφος. Αυτό θα επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών, επιχειρήσεων πληροφοριών, εκπαίδευσης και απεριόριστη ελευθερία κίνησης σε αέρα, ξηρά και θάλασσα, χωρίς να απαιτούνται άδειες για εξόρυξη ορυκτών ή εγκατάσταση στοιχείων του «Χρυσού Θόλου». Η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους στις υπόλοιπες περιοχές, με τους κατοίκους να διατηρούν παρόμοια δικαιώματα.

Από την πλευρά του ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούτε δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News ότι οι συζητήσεις εστίασαν στην κοινή προστασία της Αρκτικής, χωρίς να τεθεί το ζήτημα της παραμονής της Γροιλανδίας στο Βασίλειο της Δανίας. Τόνισε ότι απομένει «πολλή δουλειά» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας συνεχίζονται.

