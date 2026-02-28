Τραμπ: «Ξεκινήσαμε στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν» – Κάνει λόγο για ανατροπή καθεστώτος

Σε δημόσια επιβεβαίωση της στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η χώρα του έχει ξεκινήσει «μαζική και συνεχή επιχείρηση» με στόχο, όπως ανέφερε, την εξουδετέρωση απειλών από το ιρανικό καθεστώς.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη δικτατορία» που απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις στρατιωτικές τους βάσεις και τους συμμάχους τους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την ανασυγκρότηση του πυρηνικού της προγράμματος μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχαν προηγηθεί, ενώ υπογράμμισε ότι η επιχείρηση στοχεύει και στην καταστροφή της ιρανικής πυραυλικής υποδομής.

Κάλεσμα για παράδοση όπλων και αλλαγή καθεστώτος

Στο ίδιο μήνυμα, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς τα μέλη της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς και των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καλώντας τα να παραδώσουν τα όπλα με αντάλλαγμα «πλήρη ασυλία», διαφορετικά –όπως είπε– θα αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο».

Παράλληλα, απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, καλώντας τον να «αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησής του» όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση. «Αυτή θα είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία για πολλές γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνώριση ενδεχόμενων απωλειών

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η στρατιωτική επιχείρηση ενδέχεται να έχει κόστος σε ανθρώπινες ζωές, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών στρατιωτών. «Μπορεί να χαθούν ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων και μπορεί να έχουμε απώλειες — κάτι που συμβαίνει συχνά στον πόλεμο», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η αποστολή είναι «ευγενής» και αφορά το μέλλον.

Τόνισε επίσης ότι έχουν ληφθεί «όλα τα δυνατά μέτρα» για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σηματοδοτούν νέα φάση στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

