Τραμπ: Ζήτησα από τον Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν

Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το ενδεχόμενο στρατιωτικής ενίσχυσης της Τεχεράνης.

15 Απρ. 2026 15:45
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι απηύθυνε επιστολή προς τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με την οποία του ζήτησε να μην προχωρήσει σε αποστολή όπλων προς το Ιράν, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox Business, ο Κινέζος πρόεδρος απάντησε εγγράφως, διαβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο δεν προμηθεύει την Τεχεράνη με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, ενώ είχε ηχογραφηθεί μία ημέρα νωρίτερα, χωρίς να διευκρινίζεται ο ακριβής χρόνος ανταλλαγής της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του για αυστηρή στάση απέναντι σε χώρες που ενδέχεται να ενισχύσουν στρατιωτικά το Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε προειδοποιήσει για την επιβολή δασμών έως και 50% σε κράτη που θα προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες.

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Κίνα, σημείωσε ότι οι εξελίξεις σε χώρες όπως η Βενεζουέλα δεν αναμένεται να επηρεάσουν την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί το Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, σε μια συνάντηση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για νωρίτερα, αλλά αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ