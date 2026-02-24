Τραγικές συνθήκες νοσηλείας στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Πάτρας: Εφηβος νοσηλεύεται σε στρώμα στο έδαφος

Στο έδαφος σε στρώμα νοσηλεύεται από την περασμένη Παρασκευή έφηβος 13 ετών στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Πάτρας ελλείψει κλίνης και αδυναμίας του συστήματος να τον μεταφέρει στην Παιδοψυχιατρική της Θεσσαλονίκης όπου υπήρχε διαθεσιμότητα.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις, το ψυχιατρικό σύστημα της χώρας μας παραμένει γυμνό και μάλιστα εις βάρος των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους. Αυτό φανερώνει η αντιμετώπιση εφήβου από περιοχή της Αχαΐας ο οποίος μεταφέρθηκε με περιπολικό την Παρασκευή στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Πάτρας. Η μοναδική γιατρός της Κλινικής, αφού το εξέτασε, έκρινε ότι ήταν απαραίτητη η νοσηλεία του.

Αλλά πού;

Τα επτά κρεβάτια της Κλινικής ήταν γεμάτα και επομένως ο μικρός ασθενής έπρεπε να μεταφερθεί σε μία από τις άλλες δύο παιδοψυχιατρικές κλινικές που λειτουργούν στη χώρα μας, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Η εφημερεύουσα ενημέρωσε σχετικά τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας υποδιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας όπως και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Ετσι βρέθηκε κενό κρεβάτι στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Θεσσαλονίκης.

Ποιος όμως θα τον μετέφερε;

Στην Κλινική υπήρχε μόνο η εφημερεύουσα γιατρός, το ΕΚΑΒ αδυνατούσε και οι συνοδοί αστυνομικοί αρνούνταν να το μεταφέρουν. Οπως αναφέρεται δε στην έγγραφη αναφορά της διευθύντριας της Κλινικής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου, οι αστυνομικοί απειλούσαν «την εφημερεύουσα ιατρό με μήνυση αν δεν δεχόταν τη νοσηλεία του υπεράριθμου παιδιού». Μετά από προφορική εντολή της εισαγγελέως, η γιατρός κράτησε για νοσηλεία το παιδί, αλλά «ο ασθενής νοσηλεύεται και παραμένει στο ”ήσυχο δωμάτιο” στο έδαφος σε στρώμα. Σε δωμάτιο που χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση ψυχικής διέγερσης και όχι για νοσηλεία. Ως αποτέλεσμα, αποκλείεται η χρήση του δωματίου σε περίπτωση διέγερσης ασθενούς και οδηγεί σε σοβαρή δυσλειτουργία της κλινικής, η οποία παύει να αποτελεί πλέον θεραπευτικό χώρο για όλους τους ασθενείς».

Στην ίδια αναφορά υπογραμμίζεται ότι «η ψυχιατρική νοσηλεία υπεράριθμων ασθενών ενέχει επικινδυνότητα μιας και δεν τηρούνται οι ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας, γίνεται ανενεργή αφού δεν παρέχεται θεραπευτικό περιβάλλον και καταπατά τα δικαιώματα του παιδιού που αφορούν στο να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας με σεβασμό στην προσωπικότητά τους».

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η άρνηση των αστυνομικών για μεταφορά του περιστατικού εδράζει και καλύπτεται από τον νέο νόμο και την πρόσφατη εγκύκλιο του Αρείου Πάγου που αφορά την μεταφορά των ασθενών στις ψυχιατρικές κλινικές. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η μεταφορά των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, ανατίθεται πλέον κατά προτεραιότητα στο ΕΚΑΒ και σε εξειδικευμένο προσωπικό των Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Κατά τη μεταφορά δε είναι υποχρεωτική η παρουσία ψυχιάτρου ή παιδοψυχιάτρου και νοσηλευτή, ενώ το όχημα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο.

Η συμμετοχή της Αστυνομίας γίνεται κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο για λόγους ασφαλείας ή όταν υπάρχει κίνδυνος βιαιοπραγίας. Μάλιστα το έργο των αστυνομικών ολοκληρώνεται όταν το περιστατικό παραληφθεί από την ομάδα υποδοχής της Μονάδας Ψυχικής Υγείας προορισμού.

Ωστόσο η εφαρμογή του νόμου προϋποθέτει την εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων. Οταν στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Πάτρας υπάρχει μόνο μία εφημερεύουσα γιατρός -δανεική από άλλη ψυχιατρική δομή- για τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται αλλά και για τα επείγοντα όπου δεν πλαισιώνεται από άλλους επαγγελματίες υγείας, ποια ομάδα θα υποδεχτεί το περιστατικό και θα το συνοδεύσει όπου χρειαστεί; Αν την ώρα που έφτανε το επείγον στη Κλινική καλούνταν ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει μία επείγουσα κατάσταση σε ένα από τα νοσηλευόμενα παιδιά, ποιος θα παραλάμβανε το νέο περιστατικό;

Στα ερωτήματα αυτά και σε πολλά άλλα οφείλει να απαντήσει ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα Ψυχικής Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος είναι γνώστης των επισφαλών συνθηκών λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής της Πάτρας.

Προφανώς για τη λειτουργία μιας κλινικής δεν αρκεί ένας πολύ ωραίος χώρος, όπως είναι αυτός του παλαιού Καραμανδανείου. Χωρίς επαρκή προσωπικό δεν μπορεί να υπάρξει νοσηλεία και μάλιστα σε ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι ασθενών που είναι τα παιδοψυχιατρικά περιστατικά.

