Τραγικό δυστύχημα στην Ελευσίνα: Οδηγούσε μόλις δύο χρόνια η 44χρονη που παρέσυρε θανάσιμα τη μητέρα της

Νεότερες πληροφορίες για το δυστύχημα στην Ελευσίνα αποκαλύπτουν ότι η 44χρονη γυναίκα που παρέσυρε και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της φαίνεται να είχε σχετικά μικρή οδηγική εμπειρία, καθώς οδηγούσε περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η γυναίκα είναι μητέρα τριών παιδιών και είχε πάρει διαζύγιο πριν από λίγα χρόνια. Τότε, όπως αναφέρεται, αποφάσισε να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική εξέλιξη που θα ακολουθούσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9.2.26), όταν η 44χρονη επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τη μητέρα και τα παιδιά της από το σχολείο. Κατά τη διαδικασία στάθμευσης, η 71χρονη είχε βγει από το όχημα για να τη βοηθήσει δίνοντάς της οδηγίες.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η πόρτα του αυτοκινήτου φέρεται να έμεινε ανοιχτή και η οδηγός, πιθανότατα μπερδεύοντας τα πεντάλ, επιτάχυνε, παρασύροντας τη μητέρα της. Η άτυχη γυναίκα σφηνώθηκε ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε δέντρο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα παιδιά, ενώ η 44χρονη φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητο σε κατάσταση σοκ, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

