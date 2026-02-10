Τραγικό δυστύχημα στην Ελευσίνα: Οδηγούσε μόλις δύο χρόνια η 44χρονη που παρέσυρε θανάσιμα τη μητέρα της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό περιστατικό στην Ελευσίνα, όπου μια 44χρονη γυναίκα παρέσυρε θανάσιμα τη μητέρα της κατά τη διάρκεια προσπάθειας στάθμευσης. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα παιδιά της οικογένειας και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Τραγικό δυστύχημα στην Ελευσίνα: Οδηγούσε μόλις δύο χρόνια η 44χρονη που παρέσυρε θανάσιμα τη μητέρα της
10 Φεβ. 2026 11:24
Pelop News

Νεότερες πληροφορίες για το δυστύχημα στην Ελευσίνα αποκαλύπτουν ότι η 44χρονη γυναίκα που παρέσυρε και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της φαίνεται να είχε σχετικά μικρή οδηγική εμπειρία, καθώς οδηγούσε περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η γυναίκα είναι μητέρα τριών παιδιών και είχε πάρει διαζύγιο πριν από λίγα χρόνια. Τότε, όπως αναφέρεται, αποφάσισε να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική εξέλιξη που θα ακολουθούσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9.2.26), όταν η 44χρονη επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τη μητέρα και τα παιδιά της από το σχολείο. Κατά τη διαδικασία στάθμευσης, η 71χρονη είχε βγει από το όχημα για να τη βοηθήσει δίνοντάς της οδηγίες.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η πόρτα του αυτοκινήτου φέρεται να έμεινε ανοιχτή και η οδηγός, πιθανότατα μπερδεύοντας τα πεντάλ, επιτάχυνε, παρασύροντας τη μητέρα της. Η άτυχη γυναίκα σφηνώθηκε ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε δέντρο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα παιδιά, ενώ η 44χρονη φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητο σε κατάσταση σοκ, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα – Δείτε που και πώς!
13:11 Πανεπιστήμιο και Πατρινό Καρναβάλι ενώνουν δυνάμεις – Έκθεση, Καρναβαλούπολη και δράσεις πολιτισμού
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια «υιοθετήθηκε» από την ΕΟΕ ενόψει των Ολυμπιακών
13:03 Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου
13:02 Α’ Κατηγορία: Κληρώνει για play offs-outs, όλες οι λεπτομέρειες
13:00 Η ΝΕΠ διάκριση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση – Φωτογραφίες
13:00 Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΣΟΨΥ Πάτρας για το 2025: Αγχος και κατάθλιψη μαστίζουν του νέους
12:59 Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
12:57 Ρουμανία: Με αίμα βάφτηκε ξανά ο δρόμος του θανάτου
12:56 Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Η κυβερνητική αποστολή για τη συνάντηση με Ερντογάν
12:55 Η Κίνα ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την Ιαπωνία για την Ταιβάν
12:51 W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! – Φωτογραφίες
12:47 Ιράν: Ετοιμασίες για ενδεχόμενο από τις ΗΠΑ
12:42 Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» – Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
12:39 Μπαζίνας: «Να ξεχάσουμε γρήγορα τη γλύκα του Απόλλωνα…»
12:37 Καταγγελίες για την καθαριότητα και την φύλαξη στην Υπηρεσία Ασύλου Πάτρας – Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι
12:36 Παναθηναϊκός: Πένθος για την οικογένεια Αταμάν
12:34 Λιόνας: «Αντάξιοι του ονόματος και της ιστορίας της Παναχαϊκής»
12:32 Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα στα 90 της
12:31 Βασίλης Σκέντζος: «Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μας επιτρέπει την αισιοδοξία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ