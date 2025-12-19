Τραγικό τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με τρόλεϊ

Ένας 27χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με τρόλεϊ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος από την Τροχαία

Τραγικό τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με τρόλεϊ
19 Δεκ. 2025 7:45
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξεημερώματα στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, με θύμα έναν 27χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 02:00, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας συγκρούστηκε με τρόλεϊ στη Λεωφόρο Δεκελείας. Παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος φορούσε κράνος, υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης διερευνά η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε σταδιακά.

