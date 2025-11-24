Tραγωδία νότια της Ιεράπετρας: Δύο μετανάστες πέθαναν μετά τη διάσωσή τους

Η υπόθεση των 35 μεταναστών που εντοπίστηκαν να πλέουν με σκάφος νότια της Ιεράπετρας το βράδυ της Κυριακής πήρε δραματική τροπή, καθώς δύο από τους τέσσερις ανθρώπους που διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο εξέπνευσαν.

Οι νεαροί άνδρες είχαν παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα υποθερμίας, αφυδάτωσης και πλήρους εξάντλησης. Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, οι μετανάστες έδειχναν αρχικά να ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή και επικοινωνούσαν κανονικά με το περιβάλλον. Ωστόσο, κατέρρευσαν ξαφνικά και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου.

Μετά την τραγική εξέλιξη, οι άλλοι δύο μετανάστες που νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο εισήχθησαν προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς θεωρείται κρίσιμη η κατάσταση όλων όσοι παρέμειναν επί ώρες στη θάλασσα χωρίς νερό και προστασία.

Η έρευνα για τις συνθήκες διάπλου και το ενδεχόμενο εμπλοκής κυκλωμάτων διακίνησης συνεχίζεται.

