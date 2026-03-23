Τραγωδία σε αιολικό πάρκο της Νότιας Κορέας: Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους

Τρεις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου στην κομητεία Γιόνγκντεοκ, ενώ μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για την κατάσβεση και την απομάκρυνση κινδύνων από την ευρύτερη περιοχή.

23 Μαρ. 2026 12:35
Pelop News

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου στην κομητεία Γιόνγκντεοκ της επαρχίας Βόρειου Κιονγκσάνγκ, στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα θύματα βρίσκονταν στο σημείο για εργασίες συντήρησης όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Όπως μετέδωσαν κορεατικά μέσα, η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Για την επιχείρηση κατάσβεσης αναπτύχθηκαν 11 ελικόπτερα, 148 άτομα προσωπικό και 50 οχήματα, ενώ οι αρχές δυσκολεύτηκαν να προσεγγίσουν άμεσα το εσωτερικό της εγκατάστασης.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στους δρόμους γύρω από το σημείο, καθώς υπήρχε κίνδυνος πτώσης συντριμμιών, ανάμεσά τους και κομμάτια από τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας που τυλίχθηκαν στις φλόγες και κατέρρευσαν. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε γειτονικό λόφο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

