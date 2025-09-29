Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Ο γαμπρός πέθανε από ανακοπή ενώ χόρευε με τη νύφη ΒΙΝΤΕΟ

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε γάμο στην Αίγυπτο, όταν ο γαμπρός υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε ενώ χόρευε με τη νύφη του, μπροστά σε δεκάδες καλεσμένους.

Ο Ασράφ Αμπού Χακάμ, όπως ήταν το όνομα του άτυχου άνδρα, συμμετείχε σε παραδοσιακό χορό στην επαρχία Ασουάν την περασμένη Πέμπτη, κρατώντας το χέρι της συζύγου του και χορεύοντας με τα χαρακτηριστικά ραβδιά Σαΐντι. Λίγα λεπτά αργότερα σωριάστηκε στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στην αίθουσα.

Οι καλεσμένοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 29χρονος κατέληξε λίγο αργότερα, με τους γιατρούς να αποδίδουν τον θάνατό του σε καρδιακή ανακοπή.

Un mariage en Égypte s’est terminé dans le chagrin lorsque le marié, Ashraf Abu Hakam, s’est effondré et est mort alors qu’il dansait avec sa mariée. pic.twitter.com/yWTYrdtmy2 — Claire L. pour une France Éternelle ⚜️ (@FranceEterne) September 28, 2025

Το συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν το σοκ και τη θλίψη τους. Φίλοι και γνωστοί μιλούν για έναν νέο «γεμάτο ζωή και χαρά», ενώ πολλοί έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στη νεαρή νύφη που μέσα σε λίγες ώρες είδε τη χαρά να μετατρέπεται σε ανείπωτο πένθος.

