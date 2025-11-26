Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη

Η πρωινή έκρηξη στο πεδίο βολής της Ρόδου βύθισε στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς δύο πυροτεχνουργοί τραυματίστηκαν ενώ μετέφεραν οπλισμό και χειροβομβίδες, με τον έναν να καταλήγει λίγη ώρα αργότερα. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00 στην περιοχή Αφάντου, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τον δεύτερο άνδρα που τραυματίστηκε.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με την «Ροδιακή» η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ο δεύτερος.

