Τραγωδία στα Χανιά: 56χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της – Την εντόπισε ο γιος της

Μία νέα τραγωδία συγκλονίζει την Κρήτη, με θύμα μια 56χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στα Χανιά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (22/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο γιος της άτυχης γυναίκας ήταν εκείνος που βρήκε τη μητέρα του να κείτεται στο πάτωμα, χωρίς να ανταποκρίνεται. Άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η 56χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η αστυνομία απέκλεισε από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από τον ιατροδικαστή.

