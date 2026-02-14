Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονη απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Λαμίας τα ξημερώματα οδήγησε στον τραγικό θάνατο μιας γυναίκας, ενώ πυροσβέστες απεγκλώβισαν ενοίκους από διπλανό διαμέρισμα. Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σοκ στην τοπική κοινωνία.

14 Φεβ. 2026 11:48
Μία ακόμη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Λαμίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα μια 68χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Λίγο πριν τις 05:00, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις για πυκνούς καπνούς που έβγαιναν από πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Έσλιν, απέναντι από την πρώην κλινική «Μητέρα». Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, διαπιστώνοντας ότι διαμέρισμα στον 4ο όροφο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας εγκατέλειψαν έντρομοι τα σπίτια τους, ωστόσο στον τέταρτο όροφο υπήρχαν εγκλωβισμένοι, καθώς οι καπνοί και η ένταση της φωτιάς καθιστούσαν αδύνατη την πρόσβαση.

Με καλαθοφόρο όχημα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια μια μητέρα, το παιδί της και την ηλικιωμένη μητέρα της, που διέμεναν στο διπλανό διαμέρισμα.

Δυστυχώς, στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εντοπίστηκε νεκρή η 68χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη στο κρεβάτι της. Η φωτιά προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα ζούσε μόνη της, καταγόταν από την Ευρυτανία και εργαζόταν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ επρόκειτο σύντομα να συνταξιοδοτηθεί. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

