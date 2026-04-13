Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής, «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα.

13 Απρ. 2026 19:59
Pelop News

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό προστέθηκε στη «μαύρη λίστα» της ασφάλτου, καθώς ένας νεαρός οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026) στη Μυτιλήνη. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες σφοδρότητας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το lesvosnews.net, το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 04:00 το πρωί στην περιοχή κοντά στο Γήπεδο Μυτιλήνης. Η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός –αλλοδαπής υπηκοότητας σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές– προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του Δήμου, το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο θάνατος του οδηγού ήταν ακαριαίος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο νέο.

Μετά το δυστύχημα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου, ο οποίος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις θανατηφόρων τροχαίων. Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

