Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Νεκρές 12χρονη και 13χρονη που έκαναν subway surfing ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη όπου μια 12χρονη, η Zemfira Mukhtarov από το Μπρούκλιν σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια subway surfing, μαζί με την 13χρονη φίλη της, Ebba Morina, κοντά στον σταθμό Williamsburg. Οι δύο κοπέλες βρέθηκαν αναίσθητες στην οροφή ενός συρμού της γραμμής J και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η τραγωδία ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την ανάρτηση σοκαριστικών βίντεο της Zemfira στο TikTok, στα οποία δοκίμαζε επικίνδυνα κόλπα, ακόμη και ξαπλωμένη πάνω στις ράγες του τρένου.

Zemfira Mukhtarov, 12, from Brooklyn, and Ebba Morina, 13, from Manhattan, were found dead atop a Brooklyn-bound J train at the Marcy Avenue station in Williamsburg, Brooklyn. Authorities believe they died while attempting “subway surfing.” pic.twitter.com/t6Oo5iiEQT — orange 🍊 (@orange4u28) October 7, 2025

The two teen girls killed in a Brooklyn subway surfing tragedy have been identified. Ebba Morina (13) and Zemfira Mukhtarov (12) were found unconscious and unresponsive on top of a Brooklyn-bound J train at the Marcy Avenue-Broadway subway station in Williamsburg around 3:10… pic.twitter.com/tpOX4inCau — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 8, 2025

Η μητέρα της, Nataliya Rudenko, με καταγωγή από την Ουκρανία, δήλωσε συγκλονισμένη: «Της έλεγα συνεχώς ότι είναι επικίνδυνο, αλλά δεν μπορούσα να τη σταματήσω. Την είδα μια φορά να στέκεται στην κορυφή της γέφυρας του Γουίλιαμσμπεργκ σαν να κρατάει την πόλη στα χέρια της».

Η Zemfira ήταν παιδί ενεργητικό και δραστήριο: έπαιζε βόλεϊ, έκανε πολεμικές τέχνες, μάθαινε βιολί και είχε ταξιδέψει με την οικογένειά της στη Disneyland. Παράλληλα, αναζητούσε συγκινήσεις μέσα στην πόλη, από ακροβατικά στο μετρό μέχρι σκαρφάλωμα σε ταράτσες ουρανοξυστών, συχνά μοιράζοντας τις εμπειρίες της στο διαδίκτυο.

