Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Νεκρές 12χρονη και 13χρονη που έκαναν subway surfing ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικό δυστύχημα στη Νέα Υόρκη με δύο ανήλικες νεκρές -μία 12χρονη και μια 13χρονη – που έκαναν subway surfing.

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Νεκρές 12χρονη και 13χρονη που έκαναν subway surfing ΒΙΝΤΕΟ
08 Οκτ. 2025 8:46
Pelop News

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη όπου μια 12χρονη, η Zemfira Mukhtarov από το Μπρούκλιν σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια subway surfing, μαζί με την 13χρονη φίλη της, Ebba Morina, κοντά στον σταθμό Williamsburg. Οι δύο κοπέλες βρέθηκαν αναίσθητες στην οροφή ενός συρμού της γραμμής J και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η τραγωδία ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την ανάρτηση σοκαριστικών βίντεο της Zemfira στο TikTok, στα οποία δοκίμαζε επικίνδυνα κόλπα, ακόμη και ξαπλωμένη πάνω στις ράγες του τρένου.

Η μητέρα της, Nataliya Rudenko, με καταγωγή από την Ουκρανία, δήλωσε συγκλονισμένη: «Της έλεγα συνεχώς ότι είναι επικίνδυνο, αλλά δεν μπορούσα να τη σταματήσω. Την είδα μια φορά να στέκεται στην κορυφή της γέφυρας του Γουίλιαμσμπεργκ σαν να κρατάει την πόλη στα χέρια της».

Η Zemfira ήταν παιδί ενεργητικό και δραστήριο: έπαιζε βόλεϊ, έκανε πολεμικές τέχνες, μάθαινε βιολί και είχε ταξιδέψει με την οικογένειά της στη Disneyland. Παράλληλα, αναζητούσε συγκινήσεις μέσα στην πόλη, από ακροβατικά στο μετρό μέχρι σκαρφάλωμα σε ταράτσες ουρανοξυστών, συχνά μοιράζοντας τις εμπειρίες της στο διαδίκτυο.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:17 Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό
12:14 Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!
12:13 Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο
12:08 Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!
12:04 Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
12:00 Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας
11:58 Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι: Δύο τραυματίες σμηναγοί, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση
11:50 «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών
11:40 ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα
11:38 Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
11:35 Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση
11:31 Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση
11:28 Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα
11:27 Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη
11:21 Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας
11:14 Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή
11:13 Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε
11:09 Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ