Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εργοτάξιο ξενοδοχείου

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο υπό κατασκευή στην Μπουσάν, μεγάλο λιμάνι της Νότιας Κορέας. Περίπου 100 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς δεν είναι σαφές αν υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι στο κτίριο.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος Τσόι Σανγκ-μοκ έδωσε εντολή για πλήρη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, προκειμένου να περιοριστεί η καταστροφή και να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες.

